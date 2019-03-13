HABER

Türkiye'den AP Kararına Sert Tepki

13.03.2019 23:26 | Son Güncelleme

Türkiye, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'yle müzakerelerin askıya alınmasını isteyen raporu onaylamasına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sözkonusu tavsiye kararı bizim için hiçbir anlam ifade etmemektedir" ifadesi kullanıldı

Türkiye'den AP Kararına Sert Tepki

Türkiye, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'yle müzakerelerin askıya alınmasını isteyen raporu onaylamasına sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Ülkemiz ve AB arasındaki ilişkileri tekrar canlandırmak üzere ortak çabalarımızı arttırdığımız ve Türkiye’nin 15 Temmuz hain darbe girişiminin neden olduğu travmayı geride bırakarak reform sürecini yeniden başlattığı bir dönemde, Avrupa Parlamentosu tarafından benimsenen tek taraflı ve objektiflikten uzak tutuma, tarafımızca herhangi bir değer atfedilmesi mümkün değildir. Sözkonusu tavsiye kararı bizim için hiçbir anlam ifade etmemektedir” denildi.

Açıklamada, “Öte yandan, verilen aleyhte ve çekimser oyların oranının yüksekliği, bu tavsiye kararının esasında 751 üyeli AP içinde de sağlam bir zemin bulmadığını göstermektedir” ifadesi kullanıldı.

"Önyargılı ve haksız" değerlendirmeler içerdiği belirtilen raporun, yerel seçimlerin ve Türkiye'yle AB arasında yaklaşık dört yıllık bir aradan sonra düzenlenecek Ortaklık Konseyi’nin öncesinde gelmesine dikkat çekildi.

Rapor için “gerçekleri yansıtmayan, dışlayıcı, ayrımcı ve popülist bir metin” nitelemesi yapıldı.

“AB’ye üyelik, ülkemizin stratejik hedefidir” denilen açıklamada, “İlişkilerimizin ana eksenini oluşturan katılım müzakerelerinin askıya alınmasına yönelik çağrı, Avrupa Parlamentosu’nun vizyoner bir bakış açısından yoksun olduğunu ve ahde vefa ilkesine saygı duymadığını açıkça ortaya koymaktadır” değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda 1915 olaylarıyla ilgili tek taraflı değerlendirmeye yer verildiği belirtilen açıklamada, “Bu raporun yanlılığını ve siyasiliğini göstermektedir” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, reform sürecinin arkasındaki itici ve hızlandırıcı güçtür” denilen açıklamada “Yargı Reformu Stratejisinin güncellenmesi ve İnsan Hakları Eylem Planı’nın hazırlanması ve vize serbestisi sürecinde ilerleme kaydedilmesi gibi reform odaklı adımlar attığımız bir dönemde, raporda asılsız iddialara yer verilmiş olması Avrupa Parlamentosu’nun çelişkili ve önyargılı tutumunun göstergesidir.

Avrupa Parlamentosu’ndan beklentimiz, Türkiye aleyhinde tutum benimsemekten ziyade, halklarımızı yakınlaştıracak vize serbestisi ve ekonomik alanda bütünleşmemizi daha üst seviyelere çıkaracak Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gibi hedeflerde yapıcı ve teşvik edici rol üstlenmesidir.”

Ömer Çelik'in açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter’dan yaptığı açıklamada karara şu mesajlarla tepki gösterdi.

“Bu itibarsız karar, AP’nin artık aşırı sağın ideolojik güdümüne girdiğinin ilan edilmesidir. AP demokratik gelişmeye açık ve destekleyici kararlar almaktan uzaklaştı. Aşırı sağın dar penceresinden bakıyor dünyaya.”

“FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Meclisimiz bombalandı. AP parlamentomuzla dayanışma için ziyarete bile gelmedi. AP başkanı aylar sonra geldi. Ama darbeci liderlerle çalışmakta hiçbir mahsur görmüyorlar.”

“AB’nin genişlemeden sorumlu komiserinin ırkçılığı, Türkiye raporunu hazırlayan şahsın demokrasiden çok terörü destekleyenlerle yakınlığı herkes tarafından bilinmektedir.”

“Halkımız darbe girişimine karşı demokrasiyi korumak için her türlü bedeli ödedi. Bu dünya tarihine geçecek emsalsiz bir duruştur. Bunu anlamaktan uzak AP’nin verdiği kararın zerre kadar itibarı yoktur.”

“Biz demokrasi için bedel ödeyen bir milletiz. Demokrasimiz hakedilmiş bir demokrasidir. Bu uğurda Başbakan Menderes ve bakanlarımız şehit oldu. 15 Temmuz’daki darbe girişiminde şehitlerle ve gazilerle koruduk demokrasimizi.”

“Demokrasimize notu tarih vermiştir, ödenen bedeller vermiştir. Irkçılara teslim olmuş AP’nin verdiği notun hiçbir hükmü yoktur. Salonlarında PKK sergileri açılan AP hangi yüzle demokrasimizi mahkum etmeye kalkıyor.”

“AP’ye sesleniyoruz... Bu raporu size aynen iade ediyoruz. Kabul ettiğiniz bu raporu, ‘Avrupa Irkçılık ve İslam Düşmanlığı Müzesi’ kurup, kapısına asabilirsiniz. O raporu her gördüğünüzde, Avrupa’yı ırkçılara adım adım bir kere daha nasıl teslim ettiğinizi hatırlarsınız”

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
ABD Golan Tepeleri için "İsrail işgali altında" tanımını kullanmadıABD Golan Tepeleri için "İsrail işgali altında" tanımını kullanmadı
Türkiye'den AP kararına tepkiTürkiye'den AP kararına tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Engelli kadına AVM tuvaletinde tecavüz!

Engelli kadına AVM tuvaletinde tecavüz!

Ve Sergen için resmi açıklama!

Ve Sergen için resmi açıklama!

'Ekonomi iyi gitmiyor' dedi ve çok sert eleştirdi: Vatana ihanettir

'Ekonomi iyi gitmiyor' dedi ve çok sert eleştirdi: Vatana ihanettir

Meral Akşener'den güldüren gaf!

Meral Akşener'den güldüren gaf!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maduro harekete geçti! 'Karanlık saldırı' için flaş hamle!

Harekete geçti! 'Karanlık saldırı' için flaş hamle!

ABD Boeing 737 MAX uçuşlarını durdurdu

Trump'tan flaş karar: Hepsini durdurdu

ABD, Golan Tepeleri için ilk kez 'İsrail kontrolündeki' ifadesini kullandı

ABD, Golan Tepeleri için ilk kez 'İsrail kontrolündeki' ifadesini kullandı

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye raporuna onay

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

Brezilya'da okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Ülke şokta! Okula girip rastgele ateş açtılar

Mısır'daki Balina Vadisi görenleri büyülüyor

Mısır'daki Balina Vadisi görenleri büyülüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.