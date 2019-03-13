Türkiye'den AP Kararına Sert Tepki

Türkiye, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'yle müzakerelerin askıya alınmasını isteyen raporu onaylamasına sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Ülkemiz ve AB arasındaki ilişkileri tekrar canlandırmak üzere ortak çabalarımızı arttırdığımız ve Türkiye’nin 15 Temmuz hain darbe girişiminin neden olduğu travmayı geride bırakarak reform sürecini yeniden başlattığı bir dönemde, Avrupa Parlamentosu tarafından benimsenen tek taraflı ve objektiflikten uzak tutuma, tarafımızca herhangi bir değer atfedilmesi mümkün değildir. Sözkonusu tavsiye kararı bizim için hiçbir anlam ifade etmemektedir” denildi.

Açıklamada, “Öte yandan, verilen aleyhte ve çekimser oyların oranının yüksekliği, bu tavsiye kararının esasında 751 üyeli AP içinde de sağlam bir zemin bulmadığını göstermektedir” ifadesi kullanıldı.

"Önyargılı ve haksız" değerlendirmeler içerdiği belirtilen raporun, yerel seçimlerin ve Türkiye'yle AB arasında yaklaşık dört yıllık bir aradan sonra düzenlenecek Ortaklık Konseyi’nin öncesinde gelmesine dikkat çekildi.