Türkiye'den AP kararına tepki

Raporun "önyargılı ve haksız değerlendirmeler barındırdığını" belirten Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Raporun, AP seçimleri sürecinde, özellikle ülkemizde gerçekleştirilecek yerel seçimlerin arifesinde ve Türkiye ile AB arasında yaklaşık dört yıllık bir aradan sonra düzenlenecek Ortaklık Konseyi'nin hemen öncesinde kabul edilmesi Avrupa'da benimsediğimiz seçim kültürüne aykırı düşmektedir" ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü yayınlanan açıklamada, "Ülkemiz ve AB arasındaki ilişkileri tekrar canlandırmak üzere ortak çabalarımızı arttırdığımız ve Türkiye'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminin neden olduğu travmayı geride bırakarak reform sürecini yeniden başlattığı bir dönemde, Avrupa Parlamentosu tarafından benimsenen tek taraflı ve objektiflikten uzak tutuma, tarafımızca herhangi bir değer atfedilmesi mümkün değildir" denildi. Açıklamada kararın Türkiye için "hiçbir anlam ifade etmediği" belirtildi.

AKP Sözcüsü Çelik kararı "değersiz, hükümsüz ve itibarsız" olarak değerlendirdi.Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye ile AB arasındaki katılım müzakerelerinin askıya alınmasını öneren kararına tepki gösterdi.

Bakanlık ayrıca, AP raporunda "asılsız iddialara yer verildiği" ve bunun AP'nin "çelişkili ve önyargılı tutumunun göstergesi" olduğunu ifade etti.

"Değersiz, hükümsüz, itibarsız"

Rapordan "AP'de hakim olmaya başlayan sağ ve sol aşırı akımları" sorumlu tutan Dışişleri, bu akımların raporu "gerçekleri yansıtmayan, dışlayıcı ve ayrımcı populist bir metin haline dönüştürdüğünü" savundu. "AB'ye üyelik, ülkemizin stratejik hedefidir" diyen Ankara, AP'nin "vizyoner bir bakış açısından yoksun olduğunu ve ahde vefa ilkesine saygı duymadığını" dile getirdi.

Ankara açıklamasında ayrıca AP'ye gelecek dönemde "Türkiye ve AB ilişkilerine dair yapıcı bir yaklaşım benimsemesi, nitelikli ve objektif kararlar alması ve Türkiye'nin AB ile bütünleşme sürecini ilerletmesi" çağrısında bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik de sözkonusu karar hakkında "değersiz, hükümsüz ve itibarsız" değerlendirmesi yaptı. Çelik, "Bu itibarsız karar, AP'nin artık aşırı sağın ideolojik güdümüne girdiğinin ilan edilmesidir. AP demokratik gelişmeye açık ve destekleyici kararlar almaktan uzaklaştı. Aşırı sağın dar penceresinden bakıyor dünyaya" dedi.