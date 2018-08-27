Türkiye'den Arakan açıklaması

Türkiye, Birleşmiş Milletler'in (BM) Arakan raporuna ilişkin Myanmar hükümetine, sorunun kalıcı çözümü için adım atması çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'ın Arakan eyaletinin kuzeyinde 25 Ağustos 2017'deki saldırılar sonrası başlayan ve 700 binden fazla Rohingya Müslümanı'nın Bangladeş’e sığınmak zorunda kalmasına neden olan insani krizin, aradan geçen bir yıla rağmen sürdüğüne işaret edildi.

Rohingyaların içinde bulunduğu durumun vahametinin, konuya ilişkin BM raporlarında açıkça ortaya konulduğu belirtilen açıklamada, raporda Rohingyaların maruz kaldıkları insan hakları ihlallerinin uluslararası hukuk bağlamında en ağır suçlara tekabül ettiği tespitinde bulunulduğu vurgulandı.

Raporda, ilgili üst düzey Myanmar makamlarının soykırım suçu işleyip işlemediklerinin yetkili bir mahkeme tarafından soruşturulması gerektiğinin kaydedildiği hatırlatılan açıklamada, son bir yıl içinde Myanmar hükümetinin attığı adımlar ile Bangladeş ve Myanmar arasında krizin çözümüne yönelik devam eden diyaloğa rağmen halen resmi olarak geri kabullerin başlamadığı bildirildi.