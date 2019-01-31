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Türkiye’den Arakanlılara kış yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 12:11 | Son Güncelleme

Arakan’daki zulümden kaçarak Bangladeş’e göç eden 30 bin Arakanlı’ya battaniye, kazak ve şal yardımında bulunuldu.İHH İnsani Yardım Vakfı, "Sıcacık Bir İyilik" sloganıyla sürdürdüğü kış kampanyası kapsamında Bangladeş’e göç eden Arakanlı Müslümanlara battaniye, kazak ve şal dağıtımında bulundu.

Arakan’daki zulümden kaçarak Bangladeş’e göç eden 30 bin Arakanlı’ya battaniye, kazak ve şal yardımında bulunuldu.
İHH İnsani Yardım Vakfı, "Sıcacık Bir İyilik" sloganıyla sürdürdüğü kış kampanyası kapsamında Bangladeş’e göç eden Arakanlı Müslümanlara battaniye, kazak ve şal dağıtımında bulundu. Yardımlardan 30 bin 675 Arakanlı istifade etti.

Bölgede Muson yağmurları etkili oluyor
İHH Güney Asya Masası’ndan Mücahit Demir, Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrindeki mülteci kamplarında bulunan Arakanlıların derme çatma evlerde yaşadıklarından dolayı kış şartlarında yaşamlarının zorlaştığını söyledi. Arakanlıların yaralarını bir nebze de olsa sarmayı hedeflediklerini söyleyen Mücahit Demir, "Bangladeş, Muson yağmurlarından aylarca etkilenen bir ülke olduğundan hava sıcaklığı normal seyrinin altına düşmekte. Arakanlı mülteciler de derme çatma evlerde yaşadığından uzun süreli yağan yağmurlardan direkt etkileniyorlar. Mülteciler, özellikle sabaha karşı çok daha fazla soğuklardan etkilenmektedirler. Bu nedenle İHH olarak Arakanlı ailelerimize kışlık kıyafet ve battaniye dağıtımları yaptık. İnşallah destek geldiği sürece bu yardımlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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