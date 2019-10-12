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Türkiye’den Arap Birliği’nin ‘İşgal’ Açıklamasına Sert Tepki

12.10.2019 19:27 | Son Güncelleme

Türkiye’den Arap Birliği’nin Suriye harekatını işgal olarak niteleyen açıklamasına sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Arap Ligi'nin Suriyeli Arapların hakkını savunmak yerine Arap vatanını parçalamaya çalışan teröristlere arka çıkması ibret verici” denildi

Türkiye’den Arap Birliği’nin ‘İşgal’ Açıklamasına Sert Tepki

Türkiye'nin Suriye harekatını görüşmek üzere Mısır'ın çağrısı üzerine olağanüstü toplanan Arap Birliği'nin Genel Sekreteri Ahmed Ebul Geyt operasyon için "Arap devletinin topraklarını işgal ve egemenliğine bir saldırı" olarak niteledi. Türkiye Dışişleri’nden açıklamalara sert tepki gösterdi, “Suriyeli Arapların hakkını savunmak yerine Arap vatanını parçalamaya çalışan teröristlere arka çıkması ibret verici” denildi.

Arap Birliği'ne üye devletlerin dışişleri bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi. Oturumda Arap Birliği'nin dönem başkanı olan Irak'ın Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El-Hekim de Türkiye'nin Suriye harekatını kınadı, "Saldırı insani krizleri kötüleştirecek, Suriye halkının daha fazla acı çekmesine yol açacak, teröristlerin kalıntılarından yeniden ortaya çıkma olanağını güçlendirecek" dedi. Irak Dışişleri Bakanı ve Lübnan Dışişleri Bakanı Cebran Basil Arap Birliği'ne daha önce üyeliği askıya alınan Suriye'nin yeniden dahil edilmesini önerdi.

Oturumda konuşan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargaş da "Türkiye ve askerlerinin yanı sıra bu Arap ülkesinin topraklarını ihlal eden bütün yabancı güçlerin bölgeden çekilmesi ve başarılı bir siyasi çözüm için çaba gösterilmesi çağrısı yapıyoruz" dedi.

"Arap Ligi’nin Arap Vatanını Parçalamaya Çalışan Teröristlere Arka Çıkması İbret Verici"

Arap Birliği’nden gelen açıklamalara Türkiye Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi. Dışişleri sözcüsü Hami Aksoy yazılı açıklamada “YPG/PKK/PYD terör örgütünün etnik temizlik politkasının ve insanlığa karşı işlediği suçların ilk ve en büyük mağduru Suriyeli Araplar olduğunu, yüzbinlerce Arabın YPG tarafından Fırat’ın doğusundaki evlerinden ve topraklarından sürüldüğünü” savundu. “Arap dünyasının ve Arap sokağının sesi olması gereken Arap Ligi Genel Sekreteri’nin, Suriyeli Arapların hak ve hukukunu savunmak yerine, Suriye'de Araplara karşı işlenen suçların müsebbiplerine ve “Arap vatanını” parçalamaya çalışan teröristlere arka çıkması ibret vericidir.” ifadeleri kullanıldı.

Yazılı açıklamada Arap Birliği Genel Sekreteri’nin Kudüs ve Ortadoğu ile Kuzey Afrika coğrafyasında yaşanan gayrimeşru uygulamalar karşısında sessiz kalmakla eleştirildi. “Arap Ligi Genel Sekreteri’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne kasteden bir terör örgütü yerine ülkemizi işgalci olarak suçlaması, bu örgütün suçlarına ortak olmak ve Arap dünyasına ihanet etmektir.” denildi.

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