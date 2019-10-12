Türkiye’den Arap Birliği’nin ‘İşgal’ Açıklamasına Sert Tepki

Türkiye'nin Suriye harekatını görüşmek üzere Mısır'ın çağrısı üzerine olağanüstü toplanan Arap Birliği'nin Genel Sekreteri Ahmed Ebul Geyt operasyon için "Arap devletinin topraklarını işgal ve egemenliğine bir saldırı" olarak niteledi. Türkiye Dışişleri’nden açıklamalara sert tepki gösterdi, “Suriyeli Arapların hakkını savunmak yerine Arap vatanını parçalamaya çalışan teröristlere arka çıkması ibret verici” denildi.

Arap Birliği'ne üye devletlerin dışişleri bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi. Oturumda Arap Birliği'nin dönem başkanı olan Irak'ın Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El-Hekim de Türkiye'nin Suriye harekatını kınadı, "Saldırı insani krizleri kötüleştirecek, Suriye halkının daha fazla acı çekmesine yol açacak, teröristlerin kalıntılarından yeniden ortaya çıkma olanağını güçlendirecek" dedi. Irak Dışişleri Bakanı ve Lübnan Dışişleri Bakanı Cebran Basil Arap Birliği'ne daha önce üyeliği askıya alınan Suriye'nin yeniden dahil edilmesini önerdi.

Oturumda konuşan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargaş da "Türkiye ve askerlerinin yanı sıra bu Arap ülkesinin topraklarını ihlal eden bütün yabancı güçlerin bölgeden çekilmesi ve başarılı bir siyasi çözüm için çaba gösterilmesi çağrısı yapıyoruz" dedi.