Türkiye'den Arnavutluk polisine terörle mücadele eğitimi

TİRAN (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi tarafından Arnavutluk polisine verilen terörle mücadele eğitiminin ardından katılımcılara sertifikaları verildi.

Başkent Tiran'daki Arnavutluk Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen törene emniyet yetkililerinin yanı sıra Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğinden temsilciler ve eğitim programına katılan memurlar yer aldı.

Arnavutluk Güvenlik Akademisi Müdürü Bilbil Memaj, Türkiye Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlere devam ettiklerini söyledi.

Türkiye ile iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Memaj, "Türkiye'deki meslektaşlarımız, teröre karşı savaşta birçok sorunla karşı karşıya kaldıkları için tecrübe sahibiler. Bu eğitimden yararlanan memurlarımız, halkın iyiliği için edindikleri bilgileri Arnavutluk polisi ile paylaşacaklar." diye konuştu.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Üçüncü Katibi Seda Kırdar da iki dost ve kardeş ülke olan Türkiye ve Arnavutluk'un hayati öneme sahip bir alanda iş birliği yaptıklarını söyledi.