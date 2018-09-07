Türkiye'den Arnavutluk polisine terörle mücadele eğitimi

TİRAN (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi tarafından Arnavutluk polisine verilen terörle mücadele eğitiminin ardından katılımcılara sertifikaları verildi.
Başkent Tiran'daki Arnavutluk Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen törene emniyet yetkililerinin yanı sıra Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğinden temsilciler ve eğitim programına katılan memurlar yer aldı.
Arnavutluk Güvenlik Akademisi Müdürü Bilbil Memaj, Türkiye Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlere devam ettiklerini söyledi.
Türkiye ile iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Memaj, "Türkiye'deki meslektaşlarımız, teröre karşı savaşta birçok sorunla karşı karşıya kaldıkları için tecrübe sahibiler. Bu eğitimden yararlanan memurlarımız, halkın iyiliği için edindikleri bilgileri Arnavutluk polisi ile paylaşacaklar." diye konuştu.
Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Üçüncü Katibi Seda Kırdar da iki dost ve kardeş ülke olan Türkiye ve Arnavutluk'un hayati öneme sahip bir alanda iş birliği yaptıklarını söyledi.
İlgili kurumlar arasındaki iş birliğinin artık geleneksel bir hal aldığını aktaran Kırdar, içişleri bakanlıkları ve emniyet birimleri arasındaki eğitim iş birliği programlarının sayısının giderek arttığını kaydetti.
Türkiye'nin terörün her türlüsü ile karşılaştığını dile getiren Kırdar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye bu melanetle mücadelede çok acı ama çok derin bir tecrübeye sahiptir. Bu tecrübe bizi terörle mücadelede daha güçlü ve daha yılmaz kılmıştır. Onlarca yıldır PKK ile mücadele verdik, hala da veriyoruz. Bu acımasız örgütün Suriye'deki parçası olan PYD ve YPG'ye karşı da kapsamlı bir mücadele yürütüyoruz. DEAŞ gibi 21. yüzyılda her türlü vahşeti sergileyen bir belanın da karşısına dikilmiş bir ülkeyiz. Bugün Türkiye, nizami ordusuyla arazide DEAŞ'a karşı operasyon yapan, bilfiil DEAŞ'la savaşan yegane NATO ülkesidir. Bu mücadelelerimizi yürütürken gencecik beyinleri yıkayarak kendi sivil halkına, kendi parlamentosuna uçaklarla, tanklarla saldıran gözü dönmüş FETÖ terör örgütü ile de her alanda mücadele etmekteyiz."
Kırdar, tüm bu küresel örgütlerle mücadelede küresel bir iş birliği gerektiğini vurguladı.
3-7 Eylül'de düzenlenen eğitime Arnavutluk Emniyet Müdürlüğünün 15 mensubu katıldı.
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