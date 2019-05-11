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Türkiye'den Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 14:33 | Son Güncelleme

TDV, Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine ramazan gıda kolisi dağıttı

TİRAN (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi dağıtıldı.

Başkent Tiran'daki engelli ailelerine gıda kolisi dağıtım programına, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün yanı sıra TDV ve Arnavutluk Engelli Çocuklar ve Aileleri Derneği temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Yörük, buradaki konuşmasında, "Sizlere sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'de yürekleri sizler için atan Türk kardeşlerinizin selamlarını ve sevgilerini getirdim." dedi.

Yardımlardan dolayı TDV'ye teşekkür eden Yörük, şöyle devam etti:

"Bugün mübarek ramazan ayını ilk haftasını birlikte karşılıyoruz. Her yıl olduğu gibi Tiran'da ve Arnavutluk'un diğer şehirlerinde Türkiye'den gelen heyetlerimizle, gerek Diyanet Vakfımız olsun gerek Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı olsun gerek buradaki Maarif Vakfımız olsun gerekse bazı belediye yönetimlerimiz olsun, burada ramazan ayının birlik, beraberlik, bereket ve dayanışma ruhunu bir arada yaşatmaya gayret ediyoruz."

- "Yaşasın Arnavut-Türk dostluğu"

Arnavutluk Engelli Çocuklar ve Aileleri Derneği Başkanı Shefqet Taku da yardımları ramazan vesilesiyle dağıttıklarını ifade ederek, "Şahsım ve toplum adına Büyükelçimize, onun eşine, büyükelçilik çalışanlarına, Türk hükümetine ve Arnavut halkının sevdiği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Yaşasın Arnavut-Türk dostluğu." diye konuştu.

TDV tarafından ramazan vesilesiyle Arnavutluk'un farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi kişilere yaklaşık bin 20 gıda kolisini dağıtacak.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk diyanet Ramazan (TDV) yardım

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