Türkiye'den Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

TİRAN (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi dağıtıldı.

Başkent Tiran'daki engelli ailelerine gıda kolisi dağıtım programına, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün yanı sıra TDV ve Arnavutluk Engelli Çocuklar ve Aileleri Derneği temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Yörük, buradaki konuşmasında, "Sizlere sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'de yürekleri sizler için atan Türk kardeşlerinizin selamlarını ve sevgilerini getirdim." dedi.

Yardımlardan dolayı TDV'ye teşekkür eden Yörük, şöyle devam etti:

"Bugün mübarek ramazan ayını ilk haftasını birlikte karşılıyoruz. Her yıl olduğu gibi Tiran'da ve Arnavutluk'un diğer şehirlerinde Türkiye'den gelen heyetlerimizle, gerek Diyanet Vakfımız olsun gerek Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı olsun gerek buradaki Maarif Vakfımız olsun gerekse bazı belediye yönetimlerimiz olsun, burada ramazan ayının birlik, beraberlik, bereket ve dayanışma ruhunu bir arada yaşatmaya gayret ediyoruz."