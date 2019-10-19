Türkiye'den Arnavutluk'taki yetimlere yardım

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük burada yaptığı konuşmada, Türk milleti ile Arnavut milleti arasında özel ilişkiler olduğunu belirterek, "Bu özel ilişkiler her daim sizlerle yardımlaşma ve sizlerle dayanışmanın sembolü olan bugünkü gibi etkinliklerle vücut bulmaktadır." dedi.

Türkiye'den Arnavutluk'a gönderilen yardımlar kapsamında Hizmet-İş Sendikası tarafından 750 yetim çocuğa okul çantası ve kırtasiye seti verildi. Konya Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü de Arnavutluk'un çeşitli şehirlerinde 3 bin 500 yetime giysi yardımında bulundu.

Arnavutluk'ta bir süre önce meydana gelen depremde de Türkiye'nin yardımlarını Tiran'a ulaştırdığını anımsatan Yörük, bugünkü etkinlikle 750 aile ve 3 bin 500 yetim çocuğun giysi ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacak organizasyon gerçekçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör bölgesini temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na değinen Yörük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye kendi halkını, canını, malını korumak için kendi ulusal güvenliğini sağlayabilmek için terör örgütlerine karşı bir operasyon başlattı. Bu aşamada diplomatik görüşmeler neticesinde bu operasyonumuza ara vermiş durumdayız. Bu operasyon neticesinde şehitlerimiz var gazilerimiz var. Ne kaybettiğimiz şehitlerimiz, ne yaralanan gazilerimiz bizim bu kararlı duruşumuzda ve ülkemizi, ulusumuzu savunma refleksimizden bizi caydıramayacak. Şunu da vurgulamak isterim ki Türkiye'nin güvenliği Balkanların güvenliği ve aynı zamanda da Avrupa'nın güvenliğidir."

Yörük, Türkiye'nin her koşulda yardımlarına devam edeceğinin altını çizerek, "Türk devleti ve Türk milleti sizlerin yanında olmaya devam edecek. Her zaman sizlerle ekmeğini, dostluğunu, kardeşliğini paylaşmaya devam edecek." şeklinde konuştu.