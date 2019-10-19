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Türkiye'den Arnavutluk'taki yetimlere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 17:08 | Son Güncelleme

Hizmet-İş Sendikası 750 yetim çocuğa okul çantası ve kırtasiye seti dağıttı - Konya Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü ülkenin çeşitli şehirlerinde 3 bin 500 yetime kıyafet yardımında bulundu

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Hizmet- İş Sendikası, Konya Selçuk Üniversitesi ve Geleceğin Alternatif Vakfı (ALSAR) tarafından yetimlere giysi ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

Tiran'daki bir spor salonunda gerçekleşen yardım programına Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Hizmet-İş Sendikası Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Tiranlı aileler ve yetim çocuklar katıldı.

Türkiye'den Arnavutluk'a gönderilen yardımlar kapsamında Hizmet-İş Sendikası tarafından 750 yetim çocuğa okul çantası ve kırtasiye seti verildi. Konya Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü de Arnavutluk'un çeşitli şehirlerinde 3 bin 500 yetime giysi yardımında bulundu.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük burada yaptığı konuşmada, Türk milleti ile Arnavut milleti arasında özel ilişkiler olduğunu belirterek, "Bu özel ilişkiler her daim sizlerle yardımlaşma ve sizlerle dayanışmanın sembolü olan bugünkü gibi etkinliklerle vücut bulmaktadır." dedi.

Arnavutluk'ta bir süre önce meydana gelen depremde de Türkiye'nin yardımlarını Tiran'a ulaştırdığını anımsatan Yörük, bugünkü etkinlikle 750 aile ve 3 bin 500 yetim çocuğun giysi ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacak organizasyon gerçekçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör bölgesini temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na değinen Yörük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye kendi halkını, canını, malını korumak için kendi ulusal güvenliğini sağlayabilmek için terör örgütlerine karşı bir operasyon başlattı. Bu aşamada diplomatik görüşmeler neticesinde bu operasyonumuza ara vermiş durumdayız. Bu operasyon neticesinde şehitlerimiz var gazilerimiz var. Ne kaybettiğimiz şehitlerimiz, ne yaralanan gazilerimiz bizim bu kararlı duruşumuzda ve ülkemizi, ulusumuzu savunma refleksimizden bizi caydıramayacak. Şunu da vurgulamak isterim ki Türkiye'nin güvenliği Balkanların güvenliği ve aynı zamanda da Avrupa'nın güvenliğidir."

Yörük, Türkiye'nin her koşulda yardımlarına devam edeceğinin altını çizerek, "Türk devleti ve Türk milleti sizlerin yanında olmaya devam edecek. Her zaman sizlerle ekmeğini, dostluğunu, kardeşliğini paylaşmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Başkan Yardımcısı Celal Yıldız da yetim çocuklar ile bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizler kardeşiz, beraberiz. Türkiye, Arnavutluk etle tırnak gibidir onun için sizin yanınızdayız, sizinle beraberiz." dedi.

Yıldız, yetimlerin dertleriyle dertlenmenin önemine dikkati çekerek, yapılanların mütevazi yardımlar olduğunu sözlerine ekledi.

ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra da söz konusu yardımların "Yanınızda Olalım" projesi kapsamında hayata geçirdiğini dile getirerek, "Bu defa yetimler için hem kırtasiye yardımları hem de giysi, ayakkabı, gömlek yardımlarımız var. Vakfımız yıllardır yardımları ile sizin yanınızda olmaya çalışıyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hizmet iş sendikası Konya Selçuk Üniversitesi Türkiye

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