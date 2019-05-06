Türkiye'den Arsal'daki Suriyeli mültecilere ramazan yardımı

Sadakataşı Derneği ve Fetih-Der, Lübnan'ın Beka vilayetine bağlı Arsal bölgesinde yaşayan Suriyeli mültecilere ramazan yardımında bulundu.

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal ve Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat ile Lübnan'a gelen gönüllüler, Arsal beldesindeki kamplarda kalan Suriyeli mültecilere nakdi zekatları ve gıda kumanyalarını teslim etti.

Suriyeli mülteci çocuklara bayramlık giysiler ve balonlar hediye eden gönüllüler, etraflarında toplanan çocuklarla oynayarak kampta bayram havası yaşattı.

Arsal Belediye Başkanı Basil Haciri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buraya sığınmış on binlerce Suriyeli mülteciye yönelik yardımlarını sürdüren Türkiye'ye teşekkür etti.

Suriye'de krizin başlamasıyla Arsal bölgesine yaşanan göç üzerine ilk yardımların Türkiye'den geldiğini hatırlatan Haciri, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Sadakataşı Derneğinin Arsal'daki mültecilerin yardımına koşarak ilk çadırları kurduklarını söyledi.

Ramazan ayında Suriyeli mültecilerin de unutulmaması gerektiğini dile getiren Belediye Başkanı Haciri, uluslararası insani yardım kuruluşlarına seslenerek Arsal'daki mültecilere yardımlarını sürdürmeleri çağrısında bulundu.