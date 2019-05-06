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Türkiye'den Arsal'daki Suriyeli mültecilere ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 11:13 | Son Güncelleme

Sadakataşı Derneği ve Fetih-Der, Lübnan'ın Arsal bölgesindeki Suriyeli mültecilere ramazan yardımı yaptı

Sadakataşı Derneği ve Fetih-Der, Lübnan'ın Beka vilayetine bağlı Arsal bölgesinde yaşayan Suriyeli mültecilere ramazan yardımında bulundu.

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal ve Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat ile Lübnan'a gelen gönüllüler, Arsal beldesindeki kamplarda kalan Suriyeli mültecilere nakdi zekatları ve gıda kumanyalarını teslim etti.

Suriyeli mülteci çocuklara bayramlık giysiler ve balonlar hediye eden gönüllüler, etraflarında toplanan çocuklarla oynayarak kampta bayram havası yaşattı.

Arsal Belediye Başkanı Basil Haciri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buraya sığınmış on binlerce Suriyeli mülteciye yönelik yardımlarını sürdüren Türkiye'ye teşekkür etti.

Suriye'de krizin başlamasıyla Arsal bölgesine yaşanan göç üzerine ilk yardımların Türkiye'den geldiğini hatırlatan Haciri, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Sadakataşı Derneğinin Arsal'daki mültecilerin yardımına koşarak ilk çadırları kurduklarını söyledi.

Ramazan ayında Suriyeli mültecilerin de unutulmaması gerektiğini dile getiren Belediye Başkanı Haciri, uluslararası insani yardım kuruluşlarına seslenerek Arsal'daki mültecilere yardımlarını sürdürmeleri çağrısında bulundu.

Arsal beldesindeki Ebna eş-Şuheda Mülteci Kampı sakinlerinden ismini vermek istemeyen 50 yaşlarındaki Suriyeli kadın, eşinin Suriye'de olduğunu ve kendisi ile 3 çocuğunun zor şartlarda hayatlarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'den gelen ramazan kumanyası ve nakdi zekatın kendilerini çok rahatlattığını belirten Suriyeli mülteci, Türk hayırseverlere teşekkürlerini dile getirdi.

Lübnan'ın doğusunda yer alan Beka vadisine bağlı Arsal beldesi, derme çatma çadırlarda kalan 60 bini aşkın Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor.

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Fetih-Der Lübnan Sadakataşı Derneği

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