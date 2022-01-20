Türkiye'den Avrupa Konseyi'ne Kavala yanıtı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'nin, tutuklu işadamı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına dair AİHM kararını uygulamaması nedeniyle "ihlal prosedürü" başlatma kararına ilişkin, Ankara'dan istediği resmi yanıt geldi. Kavala dosyasına ilişkin tutumunu değiştirmeyen Türkiye, "Kavala'nın yargılanması AİHM kararının alındığı davadan değil, farklı bir davadan sürmektedir" yanıtını gönderdi.

Avrupa Konseyi kaynakları, VOA Türkçe'ye kararın ulaştığı bilgisini doğruladı. Ancak içeriğinin 2 Şubat toplantısına kadar açıklanamayacağını belirtti. Adalet Bakanlığı tarafından dün akşam Strasbourg'a gönderilen resmi yanıtta, Türkiye, Osman Kavala'nın AİHM'e konu olan davadan değil, başka bir davadan yargılamasının sürdüğü, hükümetin yargıya müdahale edemeyeceği" yanıtının verildiği öğrenildi.

Avrupa Konseyi'nin AİHM kararlarının uygulanıp uygulanmadığını izleyen 47 ülkenin üye olduğu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, son toplantısında, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'yı serbest bırakmayan Türkiye hakkında "ihlal prosedürü" başlatmayı kararlaştırmış, bu kararını uygulamaya koymadan önce 19 Ocak tarihine kadar Ankara'dan resmi yanıtını istemişti.

Bakanlar Komitesi, İstanbul'da 17 Ocak'ta görülecek Kavala davasının sonucunu gördükten sonra düğmeye basabilmek için, Ankara'nın son yanıt verme tarihini 19 Ocak olarak belirlemişti.

Şimdi ne olacak?

Avrupa Konseyi kaynaklarından VOA Türkçe'ye verilen bilgide "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 2 Aralık 2021'de, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Türkiye'nin 'Kavala/Türkiye' davasında mahkemenin ilk kararını uygulama yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini sordu. Türkiye'den bu bildirime en geç 19 Ocak 2022'ye kadar yanıt vermesi istendi. Komite, 2 Şubat 2022'deki olağan toplantısında davayı mahkemeye havale edip etmemeye karar verecek. Verilecek kararı önceden konuşmak olanaklı değil. Ancak, Bakanlar Komitesi, Kavala davasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) havale edilmesine karar verirse ve AİHM daha sonra Türkiye'nin mahkemenin ilk kararını uygulama yükümlülüğünü yerine getirmediğini tespit ederse, Komite; davanın koşulları, mahkemenin bulguları ve başvuranın o andaki durumunu göz önünde bulundurarak, hangi adımların atılacağına karar verecek" denildi.

Türkiye'nin AİHM kararlarını uygulamadığına dair ihlal prosedürü süreci kesinleşirse, Avrupa Konseyi tarafından, Türkiye'ye "uyarı, ağır uyarı, oy hakkının askıya alınması" gibi pek çok yaptırım uygulanabilecek.

