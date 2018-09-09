HABER

Türkiye'den Avrupa ve ABD'ye "yarı kurutulmuş domates"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 12:22 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde kurulan tesiste işlenen yarı kurutulmuş domateslerin yüzde 80'i Avrupa'ya, yüzde 20'si de ABD'ye gönderiliyor - Tesisin işletme müdürü Erdem Kurt: - "Yarı kurutulmuş domates, Türkiye'de çok fazla bilinen, marketlerin raflarında çok sıklıkla karşılaşacağımız bir ürün değil. Bu ürünle daha çok Avrupa pazarında karşılaşıyoruz. Avrupa'da Türkiye'dekinin aksine yarı mamül ürün tüketimi daha fazla" - "Yarı kurutulmuş domates, kurutulmuş domatesten daha farklı bir ürün. Herhangi bir katkı maddesi ve koruyucu kullanılmadan üretiliyor. Domatesin nemini düşürmek için yüzde 30'unu kaybedip yüzde 70'ini teşkil edecek şekilde fırınlarımızda kurutuyoruz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde 3 bin ton yarı kuru domates (semi-dry), üretimi yapılan tesisten başta Fransa olmak üzere Almanya, Hollanda, Belçika ve ABD'ye ihraç ediliyor.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden toplanan organik tarla domatesleri, Afyonkarahisar'daki tesiste yarı kurutulmuş şekilde işlenerek yüzde 80'i Avrupa'ya, yüzde 20'si de ABD'ye gönderiliyor.

Avrupa'da "semi-dry" diye de bilinen yarı kurutulmuş domatesler, Türkiye'de taze olarak bulunabildiğinden fazla ilgi görmüyor.

Kurt Gurme İşletme Müdürü Erdem Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesiste kış aylarında meyve, yaz aylarında ise sebze kurutma işlemi yapıldığını söyledi.

Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesindeki çeşitli illerden aldıkları organik tarla domatesleri boylayıp tasnifini yaptıktan sonra yarı kurutulmuş şekilde işlediklerini dile getiren Kurt, şöyle konuştu:

"Yarı kurutulmuş domates, kurutulmuş domatesten daha farklı bir ürün. Herhangi bir katkı maddesi ve koruyucu kullanılmadan üretiliyor. Domatesin nemini düşürmek için yüzde 30’unu kaybedip yüzde 70’ini teşkil edecek şekilde fırınlarımızda kurutuyoruz. Daha sonra sıfırın altında 40 derecede dondurup paketliyoruz."
\

- "Türkiye'de çok fazla bilinen bir ürün değil"

Kurt, yarı kurutulmuş domateslerin uzun süre saklanması mümkün olduğu için daha çok Avrupa'da tercih edildiğini vurguladı.

Türkiye'de taze meyve ve sebzeye ulaşımın daha kolay olduğuna dikkati çeken Kurt, şöyle devam etti:

"Yarı kurutulmuş domates, Türkiye'de çok fazla bilinen, marketlerin raflarında çok sıklıkla karşılaşacağımız bir ürün değil. Bu ürünle daha çok Avrupa pazarında karşılaşıyoruz. Avrupa’da Türkiye’dekinin aksine yarı mamül ürün tüketimi daha fazla. Yarı işlem gördüğü için domatesler hemen tüketilebiliyor. Tesiste üretimini yaptığımız domatesler başta Fransa olmak üzere, Almanya, Hollanda, Belçika ve Amerika'ya gönderiliyor."

- "Hazır yemek sektöründe kullanılıyor"

Kurt, yurt dışında geniş bir kullanım alanı olduğu için pazar sorunu yaşamadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ürünlerimiz daha çok hazır yemek sektöründe kullanılıyor. Mikrodalga yemeklerinde, pizzalarda ve çorbalarda kullanılıyor. Yaz aylarında sadece organik domates işliyoruz. Bu yıl yaklaşık 3 bin ton civarında üretimimiz söz konusu. İlerleyen dönemde tesisimizi genişleterek ürün işleme tonajımızı da artırmak istiyoruz çünkü yarı kurutulmuş domates pazarı Avrupa'da çok büyük. Talep de çok fazla. Mevcut talebe yetişmek için daha yüksek kapasitede bir üretim yapmamız gerekiyor."

PARTNERÇanakkale'de 'son Troyalı'nın iskeleti bulundu!Çanakkale'de 'son Troyalı'nın iskeleti bulundu!
Mogambo geceleri Zuhal Olcay ile başladıMogambo geceleri Zuhal Olcay ile başladı
Klasik otomobil tutkunları Ayvalık'ta buluştuKlasik otomobil tutkunları Ayvalık'ta buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD'ye domates ihracatı domates ihracatı ihracat Yarı kurutulmuş domates

En Çok Okunan Haberler

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Mert Fırat ve İdil Fırat evlendi! Mert Fırat ve İdil Fırat'ın düğününden görüntüler

Mert Fırat ve İdil Fırat evlendi! Mert Fırat ve İdil Fırat'ın düğününden görüntüler

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

İlginizi Çekebilir

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Ankara'nın göbeğindeki gizli yapı gün yüzüne çıkarılıyor

Ankara'nın göbeğindeki gizli yapı gün yüzüne çıkarılıyor

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Soylu ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İstanbul Boğazı'ndaki lüks yatta cinayet

İstanbul Boğazı'ndaki lüks yatta cinayet

Çağlayan'da metrobüs kazası

Çağlayan'da metrobüs kazası

İzmir’in kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları başladı!

İzmir’in kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları başladı!

Eski Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: Halkı aydınlatın

Eski Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: Halkı aydınlatın

Balıkesir'de yavru köpeklerini gezdirirken dehşeti yaşadı

Balıkesir'de yavru köpeklerini gezdirirken dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.