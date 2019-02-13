HABER

Türkiye'den Avrupa'ya iltica başvuruları yarı yarıya arttı

13.02.2019 23:28 | Son Güncelleme

Avrupa'ya iltica başvurularındaki genel düşüşe rağmen Türkiye'den başvurularda artış sürüyor.

Türkiye'den Avrupa'ya iltica başvuruları yarı yarıya arttı

Türk vatandaşlarının iltica başvurularının sayısı neredeyse yarıya yarıya artarken kabul oranı yüzde 46'ya yükseldi.Avrupa İltica Destek Ofisi'nin (EASO) Çarşamba günü yayınladığı geçici rapor, AB'ye yapılan iltica başvurularında genel azalma eğilimi kaydedilirken Türkiye'den yapılan başvurularda artışın devam ettiğini ortaya koydu. Rapora göre Türkiye'den 2018'de yapılan iltica başvurularında bir önceki yıla göre yaklaşık 24 bin 500 kişilik artış kaydedilirken artış oranı yüzde 48'e ulaştı.

Raporun Türkiye ile ilgili kısmında, iltica başvurularının çoğunluğunun 2018'in ikinci yarısında yapıldığı ve en yoğun başvuruların yaklaşık 2 bin 900'er başvuruyla Temmuz ve Ekim aylarında kaydedildiği bildirildi.

Raporda Türk vatandaşlarının başvurularında kabul oranının 2017'deki yüzde 33'ten 2018'de yüzde 46'ya yükseldiği, başvurusu kabul edilenlerin çoğuna mülteci statüsü tanındığı belirtildi. EASO raporuna göre Aralık ayı sonu itibarıyla Türkiye'den 17 bin 800 başvuru halen yanıt bekliyor.

İltica başvurularında kabul oranının en yüksek olduğu ülkeler Türkiye, İran ve Çin oldu.

Avrupa'ya iltica başvurularında azalma

Öte yandan 2018 'de AB'ye yapılan toplam iltica başvuru sayısında ise azalma olduğu belirlendi. AB üyesi 28 ülke ile Norveç ve İsviçre'ye yönelik başvuruların mercek altına alındığı rapora göre Avrupa ülkelerine toplam başvuru sayısı 634 bin 700'de kalarak 2017'ye göre yüzde 10 azalma gösterdi.

EASO raporuna göre, iltica başvurusunda bulunan Suriyelilerin sayısında ise büyük azalma oldu. 2015 ve 2016 yıllarında her dört başvurudan biri Suriye'den gelirken 2018'de bu sayı her on başvurudan birine geriledi.

Avrupa İltica Destek Ofisine göre, 2018'de başvuru kabul oranları da 2017'deki yüzde 40'tan 2018'de yüzde 34'e geriledi.

Almanya'ya başvurular

Alman İçişleri Bakanlığı da geçen Ocak ayında yaptığı açıklamada Almanya'ya yönelik iltica başvurularında 2018'de yüzde 16'lık düşüş yaşandığını duyurmuş, ancak Türkiye'den yapılan başvurularda artış kaydedildiğini aktarmıştı.

Almanya'ya 2015 yılında 890 bin, 2016 yılında da yaklaşık 280 bin kişi iltica başvurusunda bulunmuştu. Bakanlık verilerine göre 2018 yılındaki iltica başvurularında başı Suriye, Irak ve Afganistan vatandaşları çekti.

Türk vatandaşları ise 10 bin 655 başvuruyla İran ve Nijerya'nın ardından altıncı sırada yer aldı. 2017'de Türkiye'den Almanya'ya 8 bin 483 başvuru kayıtlara geçmişti.

DW,epd, MK/BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBerlin in İstanbulBerlin in İstanbul
‘IŞİD Suriye’deki Son Kalesini Korumak İçin Duman ve İntihar Saldırılarına Başvuruyor’‘IŞİD Suriye’deki Son Kalesini Korumak İçin Duman ve İntihar Saldırılarına Başvuruyor’
Netanyahu'dan Arap ülkeleri ile yakınlaşma sinyaliNetanyahu'dan Arap ülkeleri ile yakınlaşma sinyali
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

'Venezuela'nın Türkiye'ye giden altınları ne olarak geri dönüyor?'

'Venezuela'nın Türkiye'ye giden altınları ne olarak geri dönüyor?'

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

İran Devrim Muhafızları'na yönelik intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü var

Son veda! Bu acıya yürek dayanmaz

Son veda! Bu acıya yürek dayanmaz

Kenya’da Cessna 206 tipi uçak düştü: 5 ölü

Kenya’da Cessna 206 tipi uçak düştü: 5 ölü

Belediye köpeklerin havlamasını yasakladı

Belediye köpeklerin havlamasını yasakladı

Rusya’da kutup ayıları nedeniyle ilan edilen ‘acil durum’ sürüyor

Rusya’da kutup ayıları nedeniyle ilan edilen ‘acil durum’ sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.