Türkiye'den Avrupa'ya iltica başvuruları yarı yarıya arttı

Türk vatandaşlarının iltica başvurularının sayısı neredeyse yarıya yarıya artarken kabul oranı yüzde 46'ya yükseldi.Avrupa İltica Destek Ofisi'nin (EASO) Çarşamba günü yayınladığı geçici rapor, AB'ye yapılan iltica başvurularında genel azalma eğilimi kaydedilirken Türkiye'den yapılan başvurularda artışın devam ettiğini ortaya koydu. Rapora göre Türkiye'den 2018'de yapılan iltica başvurularında bir önceki yıla göre yaklaşık 24 bin 500 kişilik artış kaydedilirken artış oranı yüzde 48'e ulaştı.

Raporun Türkiye ile ilgili kısmında, iltica başvurularının çoğunluğunun 2018'in ikinci yarısında yapıldığı ve en yoğun başvuruların yaklaşık 2 bin 900'er başvuruyla Temmuz ve Ekim aylarında kaydedildiği bildirildi.

Raporda Türk vatandaşlarının başvurularında kabul oranının 2017'deki yüzde 33'ten 2018'de yüzde 46'ya yükseldiği, başvurusu kabul edilenlerin çoğuna mülteci statüsü tanındığı belirtildi. EASO raporuna göre Aralık ayı sonu itibarıyla Türkiye'den 17 bin 800 başvuru halen yanıt bekliyor.