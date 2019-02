Türkiye'den Avrupa'ya iltica başvuruları yarı yarıya arttı

İltica başvurularında kabul oranının en yüksek olduğu ülkeler Türkiye, İran ve Çin oldu.

Avrupa'ya iltica başvurularında azalma

Öte yandan 2018 'de AB'ye yapılan toplam iltica başvuru sayısında ise azalma olduğu belirlendi. AB üyesi 28 ülke ile Norveç ve İsviçre'ye yönelik başvuruların mercek altına alındığı rapora göre Avrupa ülkelerine toplam başvuru sayısı 634 bin 700'de kalarak 2017'ye göre yüzde 10 azalma gösterdi.

EASO raporuna göre, iltica başvurusunda bulunan Suriyelilerin sayısında ise büyük azalma oldu. 2015 ve 2016 yıllarında her dört başvurudan biri Suriye'den gelirken 2018'de bu sayı her on başvurudan birine geriledi.

Avrupa İltica Destek Ofisine göre, 2018'de başvuru kabul oranları da 2017'deki yüzde 40'tan 2018'de yüzde 34'e geriledi.

Almanya'ya başvurular

Alman İçişleri Bakanlığı da geçen Ocak ayında yaptığı açıklamada Almanya'ya yönelik iltica başvurularında 2018'de yüzde 16'lık düşüş yaşandığını duyurmuş, ancak Türkiye'den yapılan başvurularda artış kaydedildiğini aktarmıştı.