Türkiye’den Avrupa’ya Irkçılığa Karşı Birleşme Çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Hanau kentindeki Çarşamba akşamı yaşanan saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Türk vatandaşları başta olmak üzere saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralılar için acil şifalar dilekleri paylaşıldı. Açıklamada, Avrupa ülkelerince artık en son dün akşam Hanau’da gözlemlenen saldırıya benzer olaylar yaşanmaması için önlem alma çağrısına dikkat çekilerek, Türkiye’nin bu konuda samimi çabalarını sürdüreceği mesajı verildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, ırkçılığa karşı birlikte hareket etme çağrısı şu şekilde dile getirildi:

“(Bu) alçak saldırı yükselen ırkçılığın ve İslam düşmanlığının yeni ve vahim bir tezahürüdür. Bunlara münferit saldırı gözüyle bakmak mümkün değildir. Avrupa’da giderek artan yabancı düşmanlığıyla mücadelede gösterilen duyarsızlık bu tür saldırılara her geçen gün bir yenisinin eklenmesine sebep olmaktadır. Artık bu saldırılara dur deme zamanı gelmiştir. Aksi takdirde ırkçılık ve yabancı düşmanlığı çok daha vahim boyutlara ulaşabilecek ve tehlikeli yerlere gidebilecektir. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla etkin mücadelenin yolu her şeyden önce bu cesaretlendirici yaklaşımdan uzak durmaktan ve buna karşı etkin tedbirler almaktan geçmektedir. Artık tüm Avrupa ülkelerinin ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı birleşmesinin ve tek sesle konuşmasının zamanı gelmiştir. Irkçılığın her türüyle mücadelede ikili ve uluslararası alanda gerekli işbirliğini göstermekte kararlıyız ve bu doğrultudaki samimi çabalarımızı sürdüreceğiz.”