Türkiye’den Avrupa’ya Irkçılığa Karşı Birleşme Çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Hanau kentindeki Çarşamba akşamı yaşanan saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Türk vatandaşları başta olmak üzere saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralılar için acil şifalar dilekleri paylaşıldı. Açıklamada, Avrupa ülkelerince artık en son dün akşam Hanau’da gözlemlenen saldırıya benzer olaylar yaşanmaması için önlem alma çağrısına dikkat çekilerek, Türkiye’nin bu konuda samimi çabalarını sürdüreceği mesajı verildi.
Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, ırkçılığa karşı birlikte hareket etme çağrısı şu şekilde dile getirildi:
“(Bu) alçak saldırı yükselen ırkçılığın ve İslam düşmanlığının yeni ve vahim bir tezahürüdür. Bunlara münferit saldırı gözüyle bakmak mümkün değildir. Avrupa’da giderek artan yabancı düşmanlığıyla mücadelede gösterilen duyarsızlık bu tür saldırılara her geçen gün bir yenisinin eklenmesine sebep olmaktadır. Artık bu saldırılara dur deme zamanı gelmiştir. Aksi takdirde ırkçılık ve yabancı düşmanlığı çok daha vahim boyutlara ulaşabilecek ve tehlikeli yerlere gidebilecektir. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla etkin mücadelenin yolu her şeyden önce bu cesaretlendirici yaklaşımdan uzak durmaktan ve buna karşı etkin tedbirler almaktan geçmektedir. Artık tüm Avrupa ülkelerinin ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı birleşmesinin ve tek sesle konuşmasının zamanı gelmiştir. Irkçılığın her türüyle mücadelede ikili ve uluslararası alanda gerekli işbirliğini göstermekte kararlıyız ve bu doğrultudaki samimi çabalarımızı sürdüreceğiz.”
Çavuşoğlu: Avrupa çok büyük bir kaosa doğru gidebilir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, TRT canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, “Avrupa'da ırkçılık çok tehlikeli bir boyuta geldi. Artık merkez sağ partileri merkez sol partileri de ırkçı partilerden farklı tutum sergilemiyor. Irkçılık nereye doğru gidiyor şimdi İslam düşmanlığı olarak ortaya çıktı. İslam düşmanlığı ile Türk düşmanlığı birleşti. Almanya'da ve diğer ülkelerde camilere yönelik saldırılar var. Türklere yönelik bu saldırılar hiç Almanya medyası tarafından gündeme getirilmiyor. Şimdi bu nereye kadar gidecek. Bugün Müslümanlar hedefte de yarın bunun modası değişir ki değişmeye başladı. Yavaş yavaş etnik milliyetçilik ön plana çıkmaya başladı. Yarın Avrupa ülkeleri kendi içinde de bunu durduramazlarsa çatışma başlar. Bu çatışma Avrupa'yı çok büyük kaosa götürebilir. Avrupa artık bir güç olmaktan çıkıyor ve aşırı akımların etkisinde bir Avrupa'ya doğru gidiyor birlik” dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırı konusunda ayrıca resmi bilgileri bekleyeceklerini de belirterek “İlk gelen bilgilere göre, tam nihai bir şekilde kesin söylemek doğru değil ama ırkçı motifli bir saldırı olduğu söyleniyor. Nihai açıklamayı bekleyeceğiz” ifadesini kullandı.