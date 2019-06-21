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Türkiye'den Bağdat'taki cami saldırısına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 19:15 | Son Güncelleme

Türkiye, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir camiye düzenlenen intihar saldırısını kınadı

Türkiye, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bugün cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın Belediyet bölgesindeki bir camide meydana gelen canlı bomba saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kutsal bir mekanda sivillere yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, Irak’ın terörle mücadelesine güçlü destek vermeyi sürdürecektir."

- Şiilere ait El-Muntazar Camisi

Yerel medyadaki habere göre, Belediyat bölgesinde bulunan Şiilere ait El-Muntazar Camisine giren bir intihar eylemcisi üzerindeki bombayı patlatması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Geçmiş dönemlere göre kısmi bir sakinliğin gözlendiği Bağdat'ta, bir süredir ibadet yerlerini hedef alan bu tür saldırılar yaşanmıyordu.

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Bağdat Dışişleri Bakanlığı El-Muntazar Camisi ırak Şii Türkiye

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