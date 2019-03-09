Türkiye'den Bangsamoro'ya yardım eli

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ve Türk Kızılay iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde 9 bin kişiye sağlık taraması yapıldı.

Üniversitede projeye ilişkin düzenlenen değerlendirme toplantısına, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, aynı zamanda proje yürütücüsü de olan SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe ile Türk Kızılay ve Uluslararası Hukukçular Birliği'nden de temsilciler katıldı.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Pençe, otonom bir devlet olarak kurulan Bangsamoro için Türkiye'nin garantör ülke olduğunu ifade ederek, SBÜ ile iş birliği protokolü imzalayan Politeknik Üniversitesi ve Bangsamoro Development Agency ile ülkede geniş kapsamlı sağlık eğitimi ve sağlık hizmeti sunumu hedeflediklerini söyledi.

Pençe, "Bangsamoro, bizi görmeden seven bir toplum. Biz de onları görmeden sevdik. O çok önemli. Otonom bir devlet oldular. Türkiye Cumhuriyeti de bu devlette garantör. Değerlendirmelerimizin sonucunda başlangıç olarak bu projeyi başlattık." dedi.