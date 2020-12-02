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Türkiye'den beyin göçü ve ilticalar artıyor

02.12.2020 21:10 | Son Güncelleme:
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Türkiye'den beyin göçü ve ilticalar artıyor

Alman hükümetinin 2019 yılı göç raporuna göre Türkiye'den yüksek nitelikli iş gücü göçü ve ilticaların sayısında artış sürüyor.

Türkiye'den 990 kişi Mavi Kart alırken 10 bin 784 kişi iltica başvurusu yaptı.Alman hükümetinin açıkladığı 2019 yılına ait son göç raporuna göre Türkler ülkedeki en büyük yabancı uyruklu grup olmayı sürdürürken Almanya'ya göçlerde beşinci ve ilticalarda üçüncü sırada yer aldı.

İstatistiklere göre Türkiye'den Almanya'ya göçenlerin sayısı 2018'e göre yüzde 8,8'lik artışla 51 bin 610 kişi olarak gerçekleşti. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı ise yüzde 2,6'lık artışla 30 bin 506 kişi oldu.

Almanya'ya göç veren ülkeler arasında Romanya, Polonya, Bulgaristan ve İtalya'nın ardından Türkiye yüzde 3,3'lük oranla beşinci sırada geliyor. Almanya'dan yurt dışına göçte ise yine ilk sıralarda yer alan Romanya, Polonya, Bulgaristan ve İtalya'yı Macaristan izliyor. Türkiye, Almanya'dan göç edilen ülkeler arasında yüzde 2,5'lik payla altıncı sırada.

Türk vatandaşlarının oranı düşüyor

2019 yılı itibarıyla Almanya'da 83 milyon 166 bin 711 kişilik nüfusta yabancı uyrukluların oranı yüzde 3,1'lik artışla yüzde 12,5'e yükseldi. Yabancı uyruklular arasında en büyük grubu 1 milyon 470 bin kişiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluşturdu. Ancak Türk vatandaşlarının nüfus içindeki oranında son yıllarda yaşanan düşüş eğilimi devam ediyor. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı 2018'e göre 4 bin 20 kişi azalarak yabancı nüfus toplamının yüzde 13,1'ine geriledi.

Rapora göre Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının yüzde 77,9'u ülkede en az 20 yıldır ikamet ediyor.

2019 yılında Alman vatandaşlığına geçen Türklerin sayısı ise yüzde 2,8 azalarak 16 bin 235 oldu.

Türkiye'den beyin göçü

Mavi Kart uygulamasıyla Türkiye'den Almanya'ya gelen Türklerin sayısında da son yıllarda önemli artış kaydedildi. Almanya'dan Mavi Kart alan yüksek nitelikli iş gücünün yüzde 30,1'ini Hintliler oluştururken Türkler yüzde 7,5'lik oranla ikinci sırada yer aldı. Almanya'dan Mavi Kart alan Türklerin sayısı 2016'da 439 iken iki kattan fazla artışla 2019'da 990'a yükseldi.

Türkiye'den iltica başvurularında da artış eğilimi sürüyor. Rapora göre Almanya'ya ilticalarda Suriye ve Irak'ın ardından Türkiye üçüncü sırada yer aldı. Ancak Suriye ve Irak'tan iltica başvuru sayısı son yıllarda azalırken Türkiye'den başvurulardaki artış sürdü. Türkiye'den iltica başvurusunda bulunanların sayısı 2018'e göre yüzde 6,1'lik artışla 10 bin 784 kişi oldu.

DW/BK,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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