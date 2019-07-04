Türkiye'den BM Cenevre Ofisi ve İsviçre'ye Nota

Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği, ofisin genel direktör vekiline ‘eylem planının imzalanmasından duyulan rahatsızlığı aktardı’, sözlü protestonun ardından da hem BM Cenevre Ofisi’ne hem de İsviçre’ye resmi protesto notası verildi.

Ankara, Suriye Demokratik Güçleri ile çocuk savaşçılar konusunda ‘eylem planı’ imzalayan İsviçre’deki Birleşmiş Milletler BM Cenevre Ofisi’ne en üst düzeyde tepki gösterdi. Anlaşmaya imza atan SDG komutanı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin’i terör örgütü PKK yöneticilerinden biri olarak niteleyen Ankara, ülkeye giriş izni verdiği gerekçesiyle İsviçre makamlarına da protesto notası verdi.

Erdoğan: ''BM’nin terör örgütünü muhatap alması skandal''

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin özel temsilcisinin Suriye’de faaliyet gösteren YPG ile çocuk savaşçıların serbest bırakılması hakkında imzaladığı eylem planı vardı.

Erdoğan, ‘‘Birleşmiş Milletler'in terör örgütü YPG/PKK ile bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması bahanesiyle görüşmesi ve bir anlaşma imzalanması asla kabul edilemez. Bu konuda biz de ilgili mercileri ciddi manada silkelemek istiyoruz. Hangi gerekçeyle olursa olsun BM’nin bir terör örgütünü bu şekilde muhatap alması, masaya oturması ve resmi bir statü tanır gibi bir anlaşma imzalaması en hafif ifadesiyle bir skandaldır. BM böyle bir skandalın altına imza koyamaz. Olacak iş değil. Ben gıyabında söylüyorum ama BM Genel Sekreteri Guterres’in bundan haberi yoktur, böyle bir yanlışı asla yapmaz diye düşünüyorum’’ demişti.

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu’nun, Guterres’in Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Virginia Gamba’nın işlemini protesto etmek için girişim başlattığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, ilk etapta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile görüşeceğini eğer gerekirse kendisinin de devreye gireceğini ifade etmişti.