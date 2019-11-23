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Türkiye'den BM özel raportörlerinin İrlanda vatandaşlarına ilişkin yaptığı açıklamaya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 12:55 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: - "(BM özel raportörlerinin 1 İrlanda vatandaşı ve çocuğuyla ilgili yaptığı basın açıklaması) Konu hakkında ilgili ülkelerden bilgi almayı beklemeden, hatalı bilgiler ve mesnetsiz iddialar içeren bir basın açıklaması yoluyla çabalarımıza zarar vermekte bir beis görmemişlerdir" - "Sorumsuz bir davranışla kadının ve çocuğunun mahremiyeti de ihlal edilmiştir" - "İrlanda vatandaşı kadının ve çocuğunun, en süratli şekilde güvenli ve insani koşullarda ülkelerine dönüşlerinin sağlanabilmesi için İrlanda makamlarıyla yakın ve yoğun mesai yürütülmektedir"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörlerinin, 1 İrlanda vatandaşı ve çocuğunun durumuna ilişkin yaptığı basın açıklamasının hatalı bilgiler ve mesnetsiz iddialar içerdiğini, açıklamayla sorumsuz davranış sergilenerek kadının ve çocuğunun mahremiyetinin de ihlal edildiğini bildirdi.

Sözcü Aksoy, BM özel raportörleri tarafından 1 İrlanda vatandaşı ve çocuğunun durumuna ilişkin yapılan basın açıklaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Raportörlerin yayımladığı basın açıklamasında Türkiye'ye atıfta bulunulduğunu hatırlatan Aksoy, Suriye'de yüzyılın en büyük insani trajedilerinden birinin yaşandığını ve Türkiye'nin, bir yandan bölgede ortaya çıkan güvenlik tehditlerine karşı önlemler alırken, diğer taraftan başta kadın ve çocuklar olmak üzere gayri insani koşulların kurbanlarına destek olabilmek için elinden gelen çabayı gösterdiğinin altını çizdi.

Aksoy, "İrlanda vatandaşı kadının ve çocuğunun, en süratli şekilde güvenli ve insani koşullarda ülkelerine dönüşlerinin sağlanabilmesi için İrlanda makamlarıyla yakın ve yoğun bir mesai yürütülmektedir. Nitekim İrlanda makamları da yürütülen bu iş birliğinin olumlu ve mahrem seyrine atfettikleri önemi vurgulamaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Başta anne ve çocuğun mahremiyetinin ihlal edilmemesi ve güvenlik olmak üzere konunun taşıdığı farklı boyutlar nedeniyle bu sürecin bugüne kadar özenle ve hassasiyetle yürütüldüğüne işaret eden Aksoy, BM özel raportörlerinin ise aynı özeni göstermek konusunda bir kaygılarının bulunmadığının anlaşıldığına işaret etti.

- "Özel raportörlerin, bu hatayı düzeltmelerini bekliyoruz"

Sözcü Aksoy, şunları kaydetti:

"Konu hakkında ilgili ülkelerden bilgi almayı beklemeden, hatalı bilgiler ve mesnetsiz iddialar içeren bir basın açıklaması yoluyla çabalarımıza zarar vermekte bir beis görmemişlerdir. Sorumsuz bir davranışla kadının ve çocuğunun mahremiyeti de ihlal edilmiştir. BM özel raportörlerinin insan haklarının korunmasındaki rolünü ve güvenilirliğini ciddi şekilde zedeleyen bu açıklama, özel raportörlerle bugüne kadar yürüttüğümüz iş birliği ruhuna ters düşmüştür. Özel raportörlerin bu hatayı başta annenin ve çocuğun yararına olacak şekilde düzeltmelerini, iş birliği irademizi gözden geçirmemize sebep olabilecek bu tür hatalardan kaçınmalarını bekliyoruz."

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