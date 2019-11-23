Türkiye'den BM özel raportörlerinin İrlanda vatandaşlarına ilişkin yaptığı açıklamaya tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörlerinin, 1 İrlanda vatandaşı ve çocuğunun durumuna ilişkin yaptığı basın açıklamasının hatalı bilgiler ve mesnetsiz iddialar içerdiğini, açıklamayla sorumsuz davranış sergilenerek kadının ve çocuğunun mahremiyetinin de ihlal edildiğini bildirdi.

Sözcü Aksoy, BM özel raportörleri tarafından 1 İrlanda vatandaşı ve çocuğunun durumuna ilişkin yapılan basın açıklaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Raportörlerin yayımladığı basın açıklamasında Türkiye'ye atıfta bulunulduğunu hatırlatan Aksoy, Suriye'de yüzyılın en büyük insani trajedilerinden birinin yaşandığını ve Türkiye'nin, bir yandan bölgede ortaya çıkan güvenlik tehditlerine karşı önlemler alırken, diğer taraftan başta kadın ve çocuklar olmak üzere gayri insani koşulların kurbanlarına destek olabilmek için elinden gelen çabayı gösterdiğinin altını çizdi.

Aksoy, "İrlanda vatandaşı kadının ve çocuğunun, en süratli şekilde güvenli ve insani koşullarda ülkelerine dönüşlerinin sağlanabilmesi için İrlanda makamlarıyla yakın ve yoğun bir mesai yürütülmektedir. Nitekim İrlanda makamları da yürütülen bu iş birliğinin olumlu ve mahrem seyrine atfettikleri önemi vurgulamaktadırlar." ifadelerini kullandı.