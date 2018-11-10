Türkiye'den BMGK'de reform çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, "BM Güvenlik Konseyini (BMGK) daha geçirgen, demokratik, temsilci ve sorumlu bir organ olacak şekilde reforme etmeliyiz." çağrısında bulundu.
Sinirlioğlu, BMGK'de düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güvenliğin Sürdürülmesi" başlıklı toplantıda konseye hitap etti.
Tek taraflılığın ortak değerlerden, istisnacılığın da ortak sorumluluklardan kopmak anlamına geldiğini belirten Sinirlioğlu, "Çok taraflılığın yeni bir çağı ancak burada, BM Genel Sekreterliğinde başlayabilir. BM sistemi daha duyarlı, etkili, verimli ve tekrar yol gösterici olabilir." dedi.
Sinirlioğlu, önceliklerin yeniden belirlenmesi gerektiğini söyledi.
"İlk olarak BMGK'yi daha geçirgen, demokratik, temsilci ve sorumlu bir organ olacak şekilde reforme etmeliyiz." ifadesini kullanan Sinirlioğlu, BM sisteminin çatışma ve krizleri önlemede daha etkili olması gerektiğini vurguladı.
Yerel hukuki normların, BM sistemi içinde kolektif çabaların çekirdeği olabileceğini dile getiren Sinirlioğlu, "Mahalli idareler, sivil toplum ve özel sektör ile başarılı bir ortaklık, kaynakların etkili bir şekilde seferber edilmesinin kilit faktörüdür." diye konuştu.
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