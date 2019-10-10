HABER

Türkiye'den BMGK'ye "Maraş" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 17:25 | Son Güncelleme

Türkiye, BMGK'nin KKTC sınırları içerisinde yer alan Maraş hakkında gerçekleştirilen kapalı oturumu ve yayınlanan basın açıkalamasını "BMGK'nin görev yönergesinin istismar edilmesi" olarak değerlendirdi

ANKARA(AA) - Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan Maraş hakkında gerçekleştirilen kapalı oturumu ve yayınlanan basın açıklamasını "BMGK'nin görev yönergesinin istismar edilmesi" olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BMGK'nin 9 Ekim 2019'da, KKTC sınırları içerisinde yer alan Maraş hakkında kapalı oturum gerçekleştirdiği anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Maraş'ta uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit olmaması nedeniyle, Kıbrıs Rum tarafının gereksiz talebi üzerine düzenlenen bu oturumu ve ayrıca, ardından yayınlanan basın açıklamasını, BM Güvenlik Konseyi'nin görev yönergesinin istismar edilmesi olarak değerlendiriyoruz."

Açıklamada, "Türkiye, KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın bu meseleye ilişkin bugün yayınladığı basın açıklamasını tamamen desteklemektedir." ifadesi kullanıldı.

PARTNERGören şaşkına döndü! Yarı çıplak halde kız arkadaşıyla...Gören şaşkına döndü! Yarı çıplak halde kız arkadaşıyla...
Isparta’nın simgelerinden Süleyman Demirel heykeli kalaylandıIsparta’nın simgelerinden Süleyman Demirel heykeli kalaylandı
Vali Kaymak: “Tek yumruk olma zamanı”Vali Kaymak: “Tek yumruk olma zamanı”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BMGK KKTC

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Anne memureye esnek çalışma yolda

Anne memureye esnek çalışma yolda

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resulayn'da terör hedefleri yoğun ateş altında

Resulayn'da terör hedefleri yoğun ateş altında

Mardin’in Nusaybin ilçesine havan topu düştü: 1 şehit

Bir kahreden haber de Nusaybin'den!

Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor

'Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor'

PKK’lı teröristlerin tüneli görüntülendi

PKK’lı teröristlerin tüneli görüntülendi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözaltındaki şüpheli polis aracını kaçırdı

Gözaltındaki şüpheli, polis aracını kaçırdı!

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.