Türkiye'den BM'nin Libya'da ateşkes çağrısına destek

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame'nin Kurban Bayramı vesilesiyle yaptığı "çatışmalara ara verilmesi çağrısını" destekliyor.

Dışişleri Bakanlığınca BM'nin, Libya'da bayram dolayısıyla çatışmalara ara verilmesi çağrısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Salame'nin Kurban Bayramı vesilesiyle yaptığı 'çatışmalara ara verilmesi çağrısını' destekliyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinin, insani mülahazalarla bu çağrıyı kabul etmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Salame'nin çabalarına destek veren Türkiye, tüm uluslararası camianın da bu hususta ortak tutum ve kararlılık sergilemesini beklemektedir." ifadesi kullanıldı.

- Halife Hafter sivil noktalara saldırılarını artırmıştı

BM Libya Özel Temsilcisi Salame, Libya'da taraflara Kurban Bayramı'ndan önce ateşkes ve daha sonra ilgili ülkelerin katılımıyla üst düzey uluslararası toplantı düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, aradan geçen yaklaşık dört ayda yaşadıkları kayıpların ardından sivil noktalara yönelik saldırılarını artırmıştı.

Hafter'e bağlı savaş uçaklarının hafta sonu Trablus'un güneyindeki sahra hastanesine düzenlediği saldırıda 3'ü doktor 5 kişi hayatını kaybetmişti.

