HABER

Türkiye’den BM’ye ‘Barış Pınarı’ Mektubu

10.10.2019 18:51 | Son Güncelleme

Türkiye’nin BM nezdindeki daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığına Türkiye’nin Suriye operasyonuna ilişkin bir mektup gönderdi. Mektupta Türkiye’nin operasyonu “orantılı ve sorumlu” bir şekilde yürüteceği mesajı yer aldı

Türkiye’den BM’ye ‘Barış Pınarı’ Mektubu

Türkiye’nin BM nezdindeki daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığına Türkiye’nin Suriye operasyonuna ilişkin bir mektup gönderdi. Mektupta Türkiye’nin operasyonu “orantılı ve sorumlu” bir şekilde yürüteceği mesajı yer aldı.

Türkiye’nin BM daimi temsilcisinin imzasını taşıyan mektupta Suriye’deki çatışmanın çeşitli terör örgütlerinin güç kazanmasına yol açan koşulları oluşturduğu, Türkiye’nin de BM Sözleşmesi’nin meşru müdafaaya ilişkin 51. Maddesi uyarınca sınırındaki terör tehdidine karşı koymak amacıyla Barış Pınarı Harekatı’nı başlattığı vurgulandı.

Operasyonla amacın “Türkiye’nin sınır güvenliğinin sağlanması, sınır bölgelerinden başlanarak teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve Suriyelilerin PKK’nın Suriye kolu olan YPG ve DEAŞ tiranlığından özgürleştirilmesi” olduğu belirtildi. "PKK/YPG'nin Türkiye sınırına yakın noktalarda Türkiye için doğrudan tehdit olduğu, YPG’nin tanksavar güdümlü füze ve gelişmiş silah teknolojisini kullanarak taciz ateşi açtığı" belirtildi. ABD ile Suriye’de güvenli bölge oluşturulması konusunda yürütülen müzakerelerden sonuç alınamadığı vurgulandı.

“Sivil nüfusa zarar gelmemesi için bütün önlemler alındı”

Mektupta Türkiye’nin önceki terörle mücadele operasyonlarında olduğu gibi Türkiye’nin verdiği karşılığın “orantılı, ölçülü ve sorumlu” olacağı kaydedildi. Sivil nüfusa bir zarar gelmemesi için bütün önlemlerin alındığının altı çizildi.

Operasyonun BM Güvenlik Konseyi’nce daha önce kabul edilen çeşitli terörle mücadele kararları uyarınca da gerekli olduğu, bunun yanı sıra Türkiye ve Suriye arasında 1998 tarihinde imzalanan Adana Anlaşması’nın da Suriye topraklarından kaynaklanan her tür terör tehdidiyle mücadele için hukuki temeli oluşturduğunun altı çizildi.

Mektupta Türkiye’nin Suriye’nin toprak ve siyasi bütünlüğüne bağlı olduğu vurgulandı. “Operasyonun Türkiye’nin Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar vermeyi amaçlayan ayrılıkçı gündemleri reddetme konusundaki kararlılığının somut bir ifadesi” olduğu belirtildi. Türkiye’nin “Suriye iç savaşına BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı ve Cenevre Bildirisi’nde belirtildiği şekilde siyasi çözüme yönelik güçlü taahhüdünü de sürdürdüğünün” altı çizildi.

PARTNERFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldıFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldı
Steinmeier: Bu bir utanç günüdürSteinmeier: Bu bir utanç günüdür
Trump: Kurallara uygun oynamazsa Türk ekonomisini vururuzTrump: Kurallara uygun oynamazsa Türk ekonomisini vururuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Harekat' sonrası bir açıklama da Çin'den!

'Harekat' sonrası bir açıklama da Çin'den!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'dan Türkiye'nin Suriye harekâtı için açıklama: Anlıyoruz

Rusya'dan Türkiye'nin Suriye harekâtı için açıklama: Anlıyoruz

Almanya’dan Türkiye’ye seyahat uyarısı

Almanya’dan Türkiye’ye seyahat uyarısı

Son dakika: Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz açıklamasına müdahale

Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz açıklamasına müdahale

Avusturya'da patlama

Avusturya'da patlama: Yaralılar var!

İran: Türkiye, Suriye'deki güçlerini geri çekmeli

İran: Türkiye, Suriye'deki güçlerini geri çekmeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.