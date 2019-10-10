Türkiye’den BM’ye ‘Barış Pınarı’ Mektubu

Operasyonla amacın “Türkiye’nin sınır güvenliğinin sağlanması, sınır bölgelerinden başlanarak teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve Suriyelilerin PKK’nın Suriye kolu olan YPG ve DEAŞ tiranlığından özgürleştirilmesi” olduğu belirtildi. "PKK/YPG'nin Türkiye sınırına yakın noktalarda Türkiye için doğrudan tehdit olduğu, YPG’nin tanksavar güdümlü füze ve gelişmiş silah teknolojisini kullanarak taciz ateşi açtığı" belirtildi. ABD ile Suriye’de güvenli bölge oluşturulması konusunda yürütülen müzakerelerden sonuç alınamadığı vurgulandı.

Türkiye’nin BM nezdindeki daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığına Türkiye’nin Suriye operasyonuna ilişkin bir mektup gönderdi. Mektupta Türkiye’nin operasyonu “orantılı ve sorumlu” bir şekilde yürüteceği mesajı yer aldı.

“Sivil nüfusa zarar gelmemesi için bütün önlemler alındı”

Mektupta Türkiye’nin önceki terörle mücadele operasyonlarında olduğu gibi Türkiye’nin verdiği karşılığın “orantılı, ölçülü ve sorumlu” olacağı kaydedildi. Sivil nüfusa bir zarar gelmemesi için bütün önlemlerin alındığının altı çizildi.

Operasyonun BM Güvenlik Konseyi’nce daha önce kabul edilen çeşitli terörle mücadele kararları uyarınca da gerekli olduğu, bunun yanı sıra Türkiye ve Suriye arasında 1998 tarihinde imzalanan Adana Anlaşması’nın da Suriye topraklarından kaynaklanan her tür terör tehdidiyle mücadele için hukuki temeli oluşturduğunun altı çizildi.

Mektupta Türkiye’nin Suriye’nin toprak ve siyasi bütünlüğüne bağlı olduğu vurgulandı. “Operasyonun Türkiye’nin Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar vermeyi amaçlayan ayrılıkçı gündemleri reddetme konusundaki kararlılığının somut bir ifadesi” olduğu belirtildi. Türkiye’nin “Suriye iç savaşına BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı ve Cenevre Bildirisi’nde belirtildiği şekilde siyasi çözüme yönelik güçlü taahhüdünü de sürdürdüğünün” altı çizildi.

