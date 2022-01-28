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Türkiye'den BM'ye Kıbrıs Eleştirisi

28.01.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Kıbrıs’ta konuşlu BM Barış Gücü’nün görev süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı. Türkiye konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin karara ilişkin tavrına destek verildiği ifade edildi

Türkiye'den BM'ye Kıbrıs Eleştirisi

Birleşmiş Milletler Kıbrıs’ta konuşlu BM Barış Gücü’nün görev süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı. Türkiye konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin karara ilişkin tavrına destek verildiği ifade edildi.

Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs Adası’nda konuşlu BM Barış Gücü’nün görev süresini 27 Ocak 2022 tarihinde aldığı 2618 (2022) sayılı kararla altı ay daha uzatmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı’nın söz konusu kararla ilgili olarak yaptığı açıklamayı tümüyle destekliyoruz” denildi.

KKTC yönetimi, BM’nin aldığı karara tepki gösterdi ve bunun kendilerinin rızası olmadan alındığını dile getirdi. Türk Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında “Söz konusu karar alınırken, bu yönde yapılan tüm çağrı ve ikazlara rağmen KKTC makamlarının rızası BM kural ve ilkelerine aykırı olarak yine alınmamıştır. Yasal bir düzenleme yapılmasından bugüne kadar ısrarla imtina edilmiş, ancak BM Barış Gücü KKTC makamlarının iyi niyetli yaklaşımı çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilmiştir. Bu konuda KKTC makamlarının bundan sonra atacağı adımlara desteğimiz tamdır. Güvenlik Konseyi’nin bir yandan Ada’daki taraflara çözümü bulmalarını söylerken, diğer yandan elli yılı aşkın süredir denenmiş, tüketilmiş, sonuç vermediği kanıtlanmış ve bir tarafın rızasını yansıtmayan bir çözüm modelini dayatmaya çalışması gerçeklikten kopuk ve çelişkili bir tutumdur” ifadelerine yer verildi.

BM’ye Maraş eleştirisi

Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Maraş’a ilişkin olarak yaptığı açıklamaları da eleştirdi. Açıklamada “BM Güvenlik Konseyi’nin KKTC makamlarının Maraş’ta attığı uluslararası hukuka uygun adımları eleştirmesi mülkiyet haklarının ihlalidir. Ayrıca Konsey’in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’de attığı gerginliği arttıran ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan tek taraflı adımları görmezden gelmesi yine bir çifte standart örneğidir. Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözümün sağlanabilmesi için Güvenlik Konseyi’ni ve uluslararası toplumu Ada’daki gerçekleri temel alan samimi ve yapıcı bir tutum benimsemeye, bu amaçla Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları olan, egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye çağırıyoruz” denildi.

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