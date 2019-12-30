Türkiye'den cephe hattında görev yapan Azerbaycan ordusuna moral konseri

BAKÜ (AA) - Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ve Azerbaycan-Türkiye İşadamları Birliğince (ATİB), Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında, Dünya Azerbaycanlıları Dayanışma Günü ve yılbaşı dolayısıyla konser düzenlendi.

Ağdam bölgesinde düzenlenen konseri Türkiye'nin Bakü Büyükelçi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Ağdam Valisi Vagif Hasanov, ATİB Başkanı Cemal Yangın, askerler ve bölge halkı izledi.

Büyükelçi Özoral, konser öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan'ın bir millet, iki devlet olduğunu söyleyerek bu anlayışla cephe hattında görev yapan askerler ve bölge halkıyla birlikte olmak istediklerini söyledi.

Türkiye olarak her zaman Azerbaycan'ın yanında olduklarını vurgulayan Özoral, "Bu geçmişte de böyleydi gelecekte de böyle olacaktır. Türkiye'den sonra en fazla şehitliğimizin olduğu ülke Azerbaycan. Bu hiç boşuna değil. 1918'de nasıl 1130 şehit verdiysek bundan sonra da Türkiye olarak aynısını yapmaya hazırız. Bizler Azerbaycan'a bağımsızlığını kazandıktan bu yana her türlü desteği veriyoruz." dedi.