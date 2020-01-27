Türkiye'den Cezayir'e kısmi vize muafiyeti

Resmi bir ziyaret için Cezayir'de bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ile vize konusunda bir anlaşma yapıldığını söyledi.

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili Cezayir vatandaşlarına vizeyi ahiren kaldırdık" dedi.

Ziyarette Tebbun ile Erdoğan, Libya'daki gelişmeleri de ele aldılar.

Erdoğan, Cezayir’in Libya’daki gelişmelerden doğrudan etkilendiğini belirterek, "Gerek göç yükü, gerekse güvenlik noktasında Cezayir’in karşılaştığı sıkıntıların farkındayız. Biz krizin başından beri Libya’da askeri çözümlerle sonuç alınamayacağını vurguluyoruz. Libya’da ateşkesin kalıcı olarak tesisi ve siyasi diyalog sürecine geri dönülebilmesi için hem bölge ülkeleriyle, hem uluslararası aktörlerle yoğun temaslarda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun Libya ve Suriye'deki iç savaşların sonlandırılması konusunda başarısız olduğunu ileri süren Erdoğan, "Maalesef uluslararası toplum ne Suriye’de, ne de Libya’da iyi bir imtihan verebilmiştir. Libya krizinin bu kadar derinleşmesinde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, sergilenen atalet ve ikircikli tavrın çok büyük payı vardır. Geldiğimiz aşamada Berlin konferansında alınan kararların takibi ve sahada uygulamaya geçirilmesi önem taşıyor" diye konuştu.