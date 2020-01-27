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Türkiye'den Cezayir'e kısmi vize muafiyeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 13:28 | Son Güncelleme

Cezayir'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 yaş altı, 65 yaş üstü Cezayir vatandaşlarına vize muafiyeti getirildiğini acıkladı.

Resmi bir ziyaret için Cezayir'de bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ile vize konusunda bir anlaşma yapıldığını söyledi.

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili Cezayir vatandaşlarına vizeyi ahiren kaldırdık" dedi.

Ziyarette Tebbun ile Erdoğan, Libya'daki gelişmeleri de ele aldılar.

Erdoğan, Cezayir’in Libya’daki gelişmelerden doğrudan etkilendiğini belirterek, "Gerek göç yükü, gerekse güvenlik noktasında Cezayir’in karşılaştığı sıkıntıların farkındayız. Biz krizin başından beri Libya’da askeri çözümlerle sonuç alınamayacağını vurguluyoruz. Libya’da ateşkesin kalıcı olarak tesisi ve siyasi diyalog sürecine geri dönülebilmesi için hem bölge ülkeleriyle, hem uluslararası aktörlerle yoğun temaslarda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun Libya ve Suriye'deki iç savaşların sonlandırılması konusunda başarısız olduğunu ileri süren Erdoğan, "Maalesef uluslararası toplum ne Suriye’de, ne de Libya’da iyi bir imtihan verebilmiştir. Libya krizinin bu kadar derinleşmesinde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, sergilenen atalet ve ikircikli tavrın çok büyük payı vardır. Geldiğimiz aşamada Berlin konferansında alınan kararların takibi ve sahada uygulamaya geçirilmesi önem taşıyor" diye konuştu.

Vize kolaylığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük Cezayir vatandaşlarına vizenin kaldırılmasının yanında, bazı kolaylıklara da gidildiğini belirterek, "Cezayir genelinde yeni vize merkezleri açarak, Cezayirli kardeşlerimizin Türkiye'ye seyahatlerini kolaylaştırıyoruz. 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili Cezayir vatandaşlarına vizeyi ahiren kaldırdık. Görüşmelerimizde ayrıca güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla savunma sanayi alanındaki iş birliğimizin derinleştirilmesi imkanlarını araştırmaya devam etme kararı aldık" dedi.

DW,DHA / TY, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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