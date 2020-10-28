Türkiye’den Charlie Hebdo’ya Büyük Tepki

Türkiye’yle Fransa arasında Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlıkla başlayan, ardından Hazreti Muhammed’in karikatürlerini sınıfta gösteren bir öğretmenin öldürülmesi sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, İslam dini hakkındaki açıklamalarına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği sert yanıtlarla devam eden gerilim, bugün Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo’da yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki karikatür sonrası zirveye ulaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili yaptığı yayın nedeniyle, Charlie Hebdo hakkında Cumhurbaşkanlığı’na hakaret suçlamasıyla Türk Ceza Kanunu’nun 299. Maddesi uyarınca resen soruşturma başlattı. Fuat Oktay: ‘‘Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum’’ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan’ı hedef alan karikatür hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘‘Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız! İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum’’ sözleriyle tepkisini gösterdi.

Albayrak: ‘‘Charlie Hebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir’’ Dergiye tepki verenlerden biri de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. Albayrak ‘‘İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Charlie Hebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!’’ ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da kişisel Twitter hesabından yaptığı yorumda ‘‘Batı’nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenecek, faşizm ve faşistler kaybedecek!’’ dedi. İletişim Başkanlığı: ‘‘Söz konusu karikatür karşısında gereken hukuki ve diplomatik adımların atılacağından milletimizin şüphesi olmasın’’ Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Türkçe ve İngilizce yayınladığı açıklamasında, ‘Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollandalı siyasetçi Geert Wilders başını çektiği bir güruhun, ifade özgürlüğü, demokrasi, çoğulculuk gibi değerlerin arkasına saklanarak İslam dinine ve Türkiye’ye mütemadiyen hakaret ettiğini, bu sayede tüm İslam dünyasının akıl almaz bir şekilde provoke edildiğini’ dile getirdi.

Açıklamada, ‘‘Son olarak Charlie Hebdo adlı sözde basın kuruluşunun bugün yeni bir provokasyon ve hakaret operasyonu olarak dijital mecralarda yayınladığı sözde karikatür, bu güruhun yegane amacının hakaretin dozunu gün geçtikçe artırarak gerginliği tırmandırmak olduğunu açıkça gözler önüne sermiştir. Charlie Hebdo’nun yayınladığı, Avrupa’nın her gün biraz daha battığı ‘Türk ve İslam düşmanlığı’ adlı kirli bataklıktan başka hiç bir şeyi temsil edemeyecek olan rezil karikatürü ve yapılan tüm kışkırtıcı hareketleri şiddetle kınıyoruz. Söz konusu karikatür karşısında gereken hukuki ve diplomatik adımların atılacağından milletimizin şüphesi olmasın’’ denildi ve tüm dünyadan ‘‘Voltaire’in yüzyıllar önce Kutsal Roma İmparatorluğu hakkında söylediği ‘Ne kutsaldır ne Roma’dır ne de imparatorluktur” sözünden hareketle, Avrupa’yı pençeleri arasına almış bu hastalıklı zihniyetin, özellikle Fransa’da iyiden iyiye hortlamasına’’ sessiz kalınmaması istendi. Ömer Çelik: ‘‘Nefret cephesi sahada da masada da kazanamayacak’’

Söz konusu karikatürün kesinlikle düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgisi bulunmadığını belirten AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Charlie Hebdo’nun, fikir özgürlüğünü, inanç düşmanlığıyla boğmaya çalışmakla suçladı. Çelik ‘‘Fransız dergisi nefret üretim merkezi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz. Bunların inanca ve kişi haklarına karşı nefret üreten yayınları asla fikir özgürlüğü değildir. Fikir özgürlüğünü inanç düşmanlığı ile boğmaya çalışan bir barbarlıktır. Barbarlık cephesinin genişlediğini görüyoruz. Cumhurbaşkanımız, tüm bu nefret cephesine karşı, mazlumlar için yol yürümeye kararlı bir şekilde devam ediyor. Nefret cephesi sahada da masada da kazanamayacak. Bunların nefret yayınları kararlılığımızı artırıyor. Sağduyu sahibi ve inançlara saygılı herkes Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan bu nefret yayınını lanetlemelidir’’ dedi. Macron’u barbarlıkla suçlayan Akşener’den Erdoğan’a ‘‘Türk dış politikasını, egona meze yapmaktan artık vazgeç’’ eleştirisi