HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye’den Dağlık Karabağ açıklaması

Türkiye’den Dağlık Karabağ açıklaması

21.10.2020 21:58 | Son Güncelleme

Dağlık Karabağ krizinde gerilim tırmanırken Türkiye Azerbaycan'a destek açıklamasını yineledi.

Türkiye’den Dağlık Karabağ açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakü isterse asker göndermekte tereddüt etmeyeceklerini bildirdi.Dağlık Karabağ krizinde diplomatik çözüm girişimleri Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın "Uzun süre diplomatik çözüm olmayacak" açıklamasıyla sekteye uğrarken, Türkiye tarafından önemli açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CNN Türk televizyonunda katıldığı bir programda Türkiye'nin, Bakü'nün talep etmesi halinde Azerbaycan'a asker göndermekte tereddüt etmeyeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Paşinyan'ın 'Karabağ'da diplomatik çözüm yok' açıklaması, Ermenistan'ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın haklılığını teyit etmiştir: Güney Kafkasya'ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir" ifadesini kullandı.

Öte yandan Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Gecegözlü, Aşağı Seyitahmetli ve Zerger; Cebrail ilinin Belend, Papı, Tulus, Hacılı ve Tinli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.

Aliyev, bir başka paylaşımında da, "Zengilan ilinin Mincivan kasabası ile Hurama, Humarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Gırah Müşlan, Üdgün, Turabad, İçeri Müşlan, Melikli, Cahangirbeyli ve Baharlı köylerinin kurtarıldığını" duyurdu.

Öte yandan Dağlık Karabağ'da Rusya'nın girişimiyle geçtiğimiz haftalarda kabul edilen ateşkes anlaşması ihlal ediliyor. Çatışmaların devam ettiği bölgede can kayıplarının arttığı bildirilirken, ölenler arasında sivillerin de olduğu belirtiliyor.

DW / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali
Gaziantep'te operasyonla ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattıGaziantep'te operasyonla ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı
İşte kesme aşı yemeğinin tarifi...İşte kesme aşı yemeğinin tarifi...
En Çok Okunan Haberler
Turkcell'in devri onaylandı
Turkcell'in devri onaylandı
Türkiye'de sokağa çıkma yasakları yeniden mi gelecek?
Türkiye'de sokağa çıkma yasakları yeniden mi gelecek?
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Dehşet! Ablasını sokak ortasında öldürdü
Dehşet! Ablasını sokak ortasında öldürdü
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Diğer Haberler
Kocaeli'de feci kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu
Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu
Aşı Bilimi Derneği Başkanı Gürüz: Koronavirüs aşısının Mart'ta hazır olacağına inanıyorum
Aşı Bilimi Derneği Başkanı'ndan koronavirüs aşısı açıklaması
Gazeteci Can Ataklı koronavirüse yakalandı
Can Ataklı koronavirüse yakalandı
Gaziantep’te 1 milyon dolar değerinde İncil ele geçirildi
Gaziantep'te operasyonla ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı
Bursa'da Gelecek Partisi’nden 30 kişi istifa etti
Gelecek Partisi'nde deprem! 30 kişi istifa etti
Sakarya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Sakarya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.