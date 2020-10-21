Türkiye’den Dağlık Karabağ açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakü isterse asker göndermekte tereddüt etmeyeceklerini bildirdi.Dağlık Karabağ krizinde diplomatik çözüm girişimleri Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın "Uzun süre diplomatik çözüm olmayacak" açıklamasıyla sekteye uğrarken, Türkiye tarafından önemli açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CNN Türk televizyonunda katıldığı bir programda Türkiye'nin, Bakü'nün talep etmesi halinde Azerbaycan'a asker göndermekte tereddüt etmeyeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Paşinyan'ın 'Karabağ'da diplomatik çözüm yok' açıklaması, Ermenistan'ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın haklılığını teyit etmiştir: Güney Kafkasya'ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir" ifadesini kullandı.

Öte yandan Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Gecegözlü, Aşağı Seyitahmetli ve Zerger; Cebrail ilinin Belend, Papı, Tulus, Hacılı ve Tinli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.