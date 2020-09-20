Türkiye'den Doğu Akdeniz için diyalog mesajı

Doğu Akdeniz’de doğal gaz arama çalışmaları nedeniyle Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin olarak Türkiye'den yeni açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın bu sabah yaptığı açıklamada, "Şu anda geldiğimiz noktada iklim bu görüşmelerin başlamasına çok daha müsait hale gelmiş durumda. Yakın bir vadede bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor, istikşafi görüşmeler tekrar başlayabilir” dedi. Öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin diyalaogtan yana olduğunu belirtmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Cumartesi akşamı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz" dedi. Gazete krizi Son olarak iki gün önce milliyetçi muhafazakâr Dimokratia adlı Yunan gazetesinin Erdoğan'a yönelik attığı "Defol Erdoğan” şeklinde attığı manşet Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bugünkü açıklamasında, "Bunu en şiddetli bir şekilde kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum. Çünkü bu atılan başlığın basın özgürlüğü ile ifade hürriyeti ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Bu bir provokasyondur" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da gazetenin kullandığı dili eleştirmiş, "Saldırgan dil kullanımı ülkemizin siyasi kültürüne aykırıdır ve ancak kınanabilir" açıklamasını yapmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın, konuyla ilgili yaptığı açıklamayı olumlu bulduklarını dile getirmişti. Macron'un tweeti Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün Türkçe attığı tweetle ilgili de konuştu. Kalın, "Sayın Macron'un Türkçe bir mesaj yayınlaması güzel, sempatik bir adım. Ama lafızdan çok mana önemli. Kastedilenin ne olduğu ve bunun hangi siyasi stratejik çerçeveye oturduğuna da bir bakmak gerekiyor. Benim kanaatimce Sayın Macron dünya siyasetini doğru okumuyor” İfadelerini kullandı. Kalın 24- 25 Eylül Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yönelik yaptırımların ele alınması tehdidi ile ilgili de Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dilinin hiçbir zaman sonuç vermeyeceğini, bunu Avrupalı siyasetçiler tarafından artık görülmesi gerektiğini vurguladı.