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Türkiye’den Doğu Akdeniz için yeni Navtex ilanı

16.08.2020 15:31 | Son Güncelleme

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de gerilim devam ederken, Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında yürüteceği çalışmalar için yeni Navtex ilan etti.

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de gerginlik sürerken Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin çalışmalarını yürüteceği alana yönelik 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri için yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan etti. Navtex duyurusunda, "Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur" ifadesine de yer verildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye'nin Yavuz için Navtex ilanı üzerine Kıbrıs da karşı-Navtex yayımladı.

Habere göre Rum yönetimi, Larnaka'daki "Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi" tarafından yayımlanan "karşı-Navtex"i ile, Türkiye'nin yeni Navtex'inin "yetkisiz ve geçersiz, Yavuz ve beraberindeki gemilerin bölgedeki faaliyetlerinin de yasa dışı olduğunu" belirtti.

Türkiye, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalar yürüteceğini açıklamıştı. Oruç Reis'in çalışmalarını 23 Ağustos'a kadar sürdüreceğine ilişkin Navtex ilan etmişti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki araştırma gemilerinin faaliyetleri ise sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı bu konuda Twitter hesabından yaptığı açıklamada Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG Kemalreis fırkateyninin, Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine refakat ettiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG Kemalreis fırkateyni Akdeniz’de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemimize refakat etmektedir" ifardesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs-Fransa anlaşmasına tepki

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girdiği açıklanan Kıbrıs ile Fransa arasındaki "Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması"nı eleştirdi. . Aksoy yazılı açıklamasında, "Söz konusu anlaşma, 1960 Antlaşmalarına ve bu Antlaşmalar tarafından kurulan dengeye aykırıdır. Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğin sağlanması yönündeki çabaları da sekteye uğratma riski barındırmaktadır" dedi.

Aksoy Fransa'yı Kıbrıs'la ilgili meselelerde daha sorumlu olmaya davet etti.

DW, DHA / HT,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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