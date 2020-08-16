Türkiye’den Doğu Akdeniz için yeni Navtex ilanı

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de gerginlik sürerken Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin çalışmalarını yürüteceği alana yönelik 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri için yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan etti. Navtex duyurusunda, "Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur" ifadesine de yer verildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye'nin Yavuz için Navtex ilanı üzerine Kıbrıs da karşı-Navtex yayımladı.

Habere göre Rum yönetimi, Larnaka'daki "Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi" tarafından yayımlanan "karşı-Navtex"i ile, Türkiye'nin yeni Navtex'inin "yetkisiz ve geçersiz, Yavuz ve beraberindeki gemilerin bölgedeki faaliyetlerinin de yasa dışı olduğunu" belirtti.

Türkiye, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalar yürüteceğini açıklamıştı. Oruç Reis'in çalışmalarını 23 Ağustos'a kadar sürdüreceğine ilişkin Navtex ilan etmişti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama