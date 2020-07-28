Türkiye’den Doğu Akdeniz'de yumuşama sinyali

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk televizyonunda yaptığı açıklamada Doğu Akdenizin "bir barış denizine dönmesi için" Türkiye'nin her çabayı göstermeye hazır olduğu mesajını verdi.

Kalın, "Oruç Reis'in arama tarama yapması planlanan yer Meis Adası'na 180 kilometre mesafede. Yani yanında falan, kıta sahanlığında değil. Buna rağmen Cumhurbaşkanımız, 'madem bu müzakereler devam edecek bir görelim önümüzü, bir müddet bekletelim' dedi. Şimdilik de bir müddet bekletebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kalın Yunanistan ile diyalog zemininin devam ettiğini ve "ön koşulsuz şekilde" Türkiye'nin Yunanistan ile her konuyu konuşmaya hazır olduğunu belirtti.

Almanya’nın arabuluculuğu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye'nin Meis adası çevresinde doğal gaz arama çalışmaları yapacağını Navtex ile duyurması sonrasında iki ülke donanmalarında yaşanan hareketliliğin Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefon diplomasisiyle yatıştırılabildiği yönünde haberlerin kamuoyuna yansıması ile ilgili olarak Merkel'in bu süreçte yapıcı bir rolü olduğunu ve olmaya da devam ettiğini kaydetti.