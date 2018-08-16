Türkiye’den Ekonomik Güveni Arttırıcı Diplomasi Hamleleri

Türk-Amerikan ilişkilerinde hem siyasi hem de ticari alanda krizin yaşandığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ardından bugün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la telefonda görüştü. Türk Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre iki lider görüşmede ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmenin ve karşılıklı yatırımı arttırmanın önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, Fransa ve Türkiye’nin maliye bakanları da kısa süre sonra biraraya gelecek. Açıklamaya göre, Macron telefon görüşmesinde Erdoğan’a Türkiye’nin ekonomik istikrarının Fransa için önemli olduğu mesajını verdi.

Berat Albayrak Alman finans bakanıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Almanya Başbakanı Angela Merkel’le bir telefon görüşmesi yapmış, iki lider Almanya ve Türkiye’nin ekonomi ve maliye bakanlarının biraraya gelmeleri konusunda mutabakata varmıştı.

Merkel’in Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından önemli olduğunu vurguladığı görüşme sonrasında, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan iki bakanın görüşmesi hakkında yapılan açıklamada, “Amerika’nın yaptırım kararlarının ve Türkiye ekonomisine karşı atılan adımlar değerlendirilmiştir” denildi.