Türkiye’den Ekonomik Güveni Arttırıcı Diplomasi Hamleleri

Türk-Amerikan ilişkilerinde hem siyasi hem de ticari alanda krizin yaşandığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ardından bugün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la telefonda görüştü. Türk Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre iki lider görüşmede ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmenin ve karşılıklı yatırımı arttırmanın önemini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, Fransa ve Türkiye’nin maliye bakanları da kısa süre sonra biraraya gelecek. Açıklamaya göre, Macron telefon görüşmesinde Erdoğan’a Türkiye’nin ekonomik istikrarının Fransa için önemli olduğu mesajını verdi.
Berat Albayrak Alman finans bakanıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Almanya Başbakanı Angela Merkel’le bir telefon görüşmesi yapmış, iki lider Almanya ve Türkiye’nin ekonomi ve maliye bakanlarının biraraya gelmeleri konusunda mutabakata varmıştı.
Merkel’in Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından önemli olduğunu vurguladığı görüşme sonrasında, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan iki bakanın görüşmesi hakkında yapılan açıklamada, “Amerika’nın yaptırım kararlarının ve Türkiye ekonomisine karşı atılan adımlar değerlendirilmiştir” denildi.
Açıklamaya göre, Alman bakan görüşmede güçlü Türkiye ekonomisinin hem Almanya hem de Avrupa Birliği için büyük önem taşıdığını vurguladı. Berat Albayrak da “Türkiye’ye karşı ABD tarafından başlatılan haksız tutum ve uygulamalar sonrası Almanya’dan gelen destek açıklamalarından duyulan memnuniyeti” dile getirdi. İki bakan 21 Eylül’de Almanya’nın başkenti Berlin’de biraraya gelecek.
Albayrak yatırımcılarla görüşüyor
Bu arada kısa süre önce Türkiye’nin orta vadeli ekonomi planını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Citi, Deutsche Bank, DOME & HSBC’nin koordinasyonunda düzenlenen telekonferans oturumuna katılarak yatırımcıların sorularını yanıtlıyor. Türkiye saatiyle 16.00'da, başlayan telekonferansta Bakan Albayrak'ın Türkiye’deki son ekonomik gelişmeleri anlatması ve yatırımcıların Türk ekonomisine ilişkin olası endişelerini gidermesi bekleniyor.
Toplantıya 4 binin üzerinde yatırımcının kayıt yaptığı bildirilmişti.
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