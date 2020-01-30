Türkiye’den El Bab Ulu Camii’ne restorasyon

Suriye’de bulunan El Bab Ulu Camii’nin restorasyonu Türkiye tarafından gerçekleştirildi. Hizmete açılan El Bab Ulu Camii havadan görüntülendi.

Terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ’ın düzenlediği saldırılar sonucu hasar gören El Bab Ulu Camii’ne Türkiye’den destek geldi. El Bab Ulu Camii’nin restorasyonu Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapıldı. El Bab Ulu Camii’nde 2017’de başlayan restorasyon çalışmaları geçtiğimiz haftalarda tamamladı. Restorasyon çalışmalarının son bulması ile Suriyeliler, namazlarını El Bab Ulu Camii’nde kıldı.

El Bab’ta yaşayan Suriyeli Mehmet Rasul Tezgat, “Restorasyon sürecindeki bütün gelişimleri adım adım izledim. Cami, Türkiye sayesinde en iyi şekilde onarım gördü. El Bab Ulu Camii, terör örgütleri ve Esad rejiminin saldırıları nedeniyle kullanılmaz hale geldi. El Bab Ulu Camii, bizim için çok değerli ve 700-800 yıllık bir cami olduğu için tarihi değeri çok yüksek. Hiçbir eksiklik olmadan bütün alanlar onarıldı” dedi.

Restorasyona katılan Suriyeli Said Jarad da, “Tüm restorasyonda görev aldım. Caminin bütün köşelerine yerleştirilen su kanallarını kontrol ediliyoruz” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı yetkilisi ise, “Cami en başta Selçuklular tarafından inşa edilmiş. Osmanlılar tarafında devam edilmiş kalan kısımları. Daha sonra DEAŞ geldiğinde bomba ile imha etmişler. Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tekrardan eserin ayağa kaldırılması için karar alındı. Geldik, bütün onarımları yaptık. Bin 500 metreküp gibi taş harcaması yaptık. Caminin tarihi 800 yıl evveline dayanıyor. 8000 yıl daha ayakta tutacağız, ona göre restore ettik” dedi.

Öte yandan, Türkiye tarafından 2017 yılında onarım çalışmaları yapılan Ömer İbni El Hatab Camii ise geniş kapasite ile hizmet veriyor. Ömer İbni El Hatab Camii İmamı Ahmet Mahmut Al Naouz, “Türkiye sayesinde 2017 yılında camide onarım çalışmaları yapıldı” dedi.

