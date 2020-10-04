Türkiye’den Ermenistan’a kınama

Azerbaycan Gence’de 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 4 sivilin de yaralandığını duyurdu.Ermenistan ve Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde hafta sonunda da devam eden çatışmalarda Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'nin topçu ateşine hedef olduğunu açıklamasının ardından anlaşmazlıkta Azerbaycan'ı destekleyen Türkiye’den açıklama geldi.

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ermenistan’ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence’de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan’ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz” denildi.

Açıklamada "İşgal ettiği Azerbaycan topraklarında yenilgiyle yüzleşen Ermenistan, başta Cenevre Sözleşmeleri olmak üzere insancıl hukukun tüm ilkelerini ihlal ederek, işgal ettiği için çatışmalara sahne olan bölgelerin ötesinde de sivil yerleşim alanlarına saldırmaktadır. Bu saldırılar, Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin ve yasadışı işgalini sürdürmek için insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir" denilerek Azerbaycan’a destek verildiği tekrar edildi.