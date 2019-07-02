HABER

Türkiye'den Esed rejimine İdlib uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 16:56 | Son Güncelleme

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan: - "Türkiye, rejimin kontrol ettiği bölgelerden Türkiye'nin (İdlib'deki) gözlem noktalarının hedef alınmasına misilleme yapmakta tereddüt etmeyecektir"

CENEVRE (AA) - Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, İdlib'deki gözlem noktasına yönelik saldırıya ilişkin, "Türkiye, rejimin kontrol ettiği bölgelerden Türkiye'nin (İdlib'deki) gözlem noktalarının hedef alınmasına misilleme yapmakta tereddüt etmeyecektir." uyarısında bulundu.

Büyükelçi Arslan, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyinin 41. oturumunda yaptığı konuşmada, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

"Terörizmle mücadele, sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırıları haklı çıkarmaz." diyen Arslan, rejimin İdlib'e yönelik son dönemdeki saldırılarının sonucu olarak yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğini ve 330 bin sivilin de yerinden edildiğini anımsattı.

Arslan, hastane ve okullar da dahil olmak üzere bölgede sivil altyapının rejim tarafından kasıtlı olarak hedef alındığının altını çizdi.

Rejimin İdlib'e yönelik saldırılarının insani felaket ve Suriye'deki siyasi sürecin çöküşü riskini taşıdığı uyarısında bulunan Arslan, "Türkiye, rejimin kontrol ettiği bölgelerden Türkiye'nin (İdlib'deki) gözlem noktalarının hedef alınmasına misilleme yapmakta tereddüt etmeyecektir. Bunu yaparken de İdlib'deki sivilleri terk etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Arslan, Suriye'deki çatışmaların başından itibaren Türkiye'nin, ilgili kurum ve kuruluşlarının muazzam çabaları sayesinde, Suriyeli sivillere insani yardım sağladığını ve onları koruduğunu vurguladı.

Türkiye’nin çabalarının tek başına yeterli olmayacağını dile getiren Arslan, "Gerek İdlib'in korunması gerekse (Suriye'de) siyasi sürecin ilerleyebilmesi için uluslararası toplumun desteğini bekliyoruz." çağrısını yaptı.

Arslan, Türkiye'nin Astana ortakları ve BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile Suriye'deki siyasi süreci ilerletme çabalarının devam ettiğini aktardı.

Büyükelçi Arslan, Türkiye'nin bir komşu olarak istikrarlı, toprak bütünlüğünü koruyan, barışçıl ve demokratik bir Suriye görmek istediğini sözlerine ekledi.

PARTNERTecavüz iddiasıyla tutuklu bulunuyordu: Tahliye edildi, bir günde emekli olduTecavüz iddiasıyla tutuklu bulunuyordu: Tahliye edildi, bir günde emekli oldu
Emre Aşık 2 çocuğunu icra yoluyla teslim alırken olaylar çıktıEmre Aşık 2 çocuğunu icra yoluyla teslim alırken olaylar çıktı
Vidinlioğlu, Ramazan etkinlikleri ve canlı yayın giderlerini açıkladı: 700 bin TLVidinlioğlu, Ramazan etkinlikleri ve canlı yayın giderlerini açıkladı: 700 bin TL
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Büyükelçi Sadık Arslan Esed rejimi İdlib Suriye

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

Acun davayı kazandı! O parayla bakın ne yapacak

Acun davayı kazandı! O parayla bakın ne yapacak

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan hava harekatı açıklaması

Bakanlık duyurdu! Pençe Harekatı'nda sıcak gelişme

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Gemlik Kaymakamı'nın oğlunun ölümüyle ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı

Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama: İlik savaşı riski devam ediyor

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha önce 5 kez 'taciz'den ceza almış

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.