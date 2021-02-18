Türkiye’den F-35 programına dönüş atağı

Türkiye firmaya altı aylık hizmeti için 750 bin dolar ödeyecek.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) yüzde 100 iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri şirketi ABD'de Arnold & Porter Kaye Scholer LLP isimli firma ile F-35 projesine geri dönmek amacıyla bir sözleşme yaptı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın "Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası" (FARA) gereğince yapılan kayıt başvurusuna göre Türk tarafı ABD'li firmaya altı ay sürecek işbirliği için hizmetleri karşılığında 750 bin dolar ödeyecek.

Başvuruda Arnold and Porter'ın, SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri şirketi için yapacağı faaliyetler için "Yabancı müvekkilinin Müşterek Taaruz Uçağı Programı'na katılımının devamı için stratejik danışmanlık ve rehberlik sağlayacaktır. Ayrıca ilgili ihracat kontrolleri ve yaptırımları ve ilgili yasal konular hakkında danışmanlık sağlayabilir" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan başvuruda ayrıca, söz konusu hukuk firması için "Tarif edilen bu eylemlerde bulunurken, Müşterek Taaruz Uçağı Programı ortakları ve paydaşlarına erişim dahil olmak üzere siyasi faaliyetlerde bulunabilir" denildi.