HABER

Türkiye'den Filipinler'e başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 10:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Filipinler halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz"

Türkiye, Filipinler'in kuzey kıyılarını cumartesi günü etkisi altına alan Mangkhut tayfununda yaşamını yitirenler için Filipinler'e başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filipinler'i etkisi altına alan Mangkhut tayfunu sonucunda meydana gelen sel ve heyelanların yol açtığı ağır can kayıpları ve hasardan üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Filipinler halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Filipinler polisi, tayfunda 70 kişinin kaybolduğu, 71 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşmış, yerel basındaki haberlerde ise tayfun nedeniyle ölenlerin sayısının 81'e yükseldiği belirtilmişti.

Hawaii'deki Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çıkan tayfunun, kategori 5 kasırga gücündeki "süper tayfun"a dönüştüğünü duyurmuştu.

İlk gün saatteki hızı 255 kilometreye kadar ulaşan tayfunun hızı üç gün önce 100 kilometreye kadar düşerek Filipinler'deki etkisini yitirmiş, Çin'in güneyine ve Hong Kong'a ulaşmıştı.

PARTNERRoma’da nikâh Boğaz’da düğünRoma’da nikâh Boğaz’da düğün
Almanya'dan gelen ilik, Zeynep'e nakledildiAlmanya'dan gelen ilik, Zeynep'e nakledildi
Öztiryaki: Mutfak sektörünün ihracatı ilk 8 ayda 3 milyar dolara yaklaştıÖztiryaki: Mutfak sektörünün ihracatı ilk 8 ayda 3 milyar dolara yaklaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Filipinler Mangkhut Tayfunu

En Çok Okunan Haberler

Meclis'e yeni parti geliyor

Meclis'e yeni parti geliyor

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlülerin karizmasını yerle bir etti

Ünlülerin karizmasını yerle bir etti

Düğünden dönen Burcu feci şekilde can verdi

Düğünden dönen Burcu feci şekilde can verdi

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Mahalleli ayağa kalktı: Fuhuş isyanı!

Mahalleli ayağa kalktı: Fuhuş isyanı!

GAZİSEM PTT sınav sonuçları: PTT 2018 personel alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı!

GAZİSEM PTT sınav sonuçları: PTT 2018 personel alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı!

Annesi ve babasını öldüren katilden, ölü taklidi yaparak kurtuldu

Annesi ve babasını öldüren katilden, ölü taklidi yaparak kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.