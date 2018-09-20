Türkiye'den Filipinler'e başsağlığı mesajı

Türkiye, Filipinler'in kuzey kıyılarını cumartesi günü etkisi altına alan Mangkhut tayfununda yaşamını yitirenler için Filipinler'e başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filipinler'i etkisi altına alan Mangkhut tayfunu sonucunda meydana gelen sel ve heyelanların yol açtığı ağır can kayıpları ve hasardan üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Filipinler halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Filipinler polisi, tayfunda 70 kişinin kaybolduğu, 71 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşmış, yerel basındaki haberlerde ise tayfun nedeniyle ölenlerin sayısının 81'e yükseldiği belirtilmişti.

Hawaii'deki Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çıkan tayfunun, kategori 5 kasırga gücündeki "süper tayfun"a dönüştüğünü duyurmuştu.

İlk gün saatteki hızı 255 kilometreye kadar ulaşan tayfunun hızı üç gün önce 100 kilometreye kadar düşerek Filipinler'deki etkisini yitirmiş, Çin'in güneyine ve Hong Kong'a ulaşmıştı.

