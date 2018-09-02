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Türkiye'den Filistinli Mültecilere Yardımı Kesen ABD'ye Tepki

02.09.2018 00:45 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Amerika’nın Filistinli mültecilere yardım amacıyla faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler dairesine yaptığı mali katkıyı durdurma kararına tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD’nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) yaptığı mali katkıyı durduracağı yönündeki talihsiz açıklaması büyük hayalkırıklığı yaratmıştır” denildi

Türkiye'den Filistinli Mültecilere Yardımı Kesen ABD'ye Tepki

Dışişleri Bakanlığı, Amerika’nın Filistinli mültecilere yardım amacıyla faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler dairesine yaptığı mali katkıyı durdurma kararına tepki gösterdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD’nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) yaptığı mali katkıyı durduracağı yönündeki talihsiz açıklaması büyük hayalkırıklığı yaratmıştır” denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Filistin’e “telafi edilemeyecek boyutlarda sorunlu bir operasyon” için bundan böyle ödenek vermeyeceğini bildirmişti. Bakanlık, BM’ye ait Filistinli mülteci örgütünün masraflarını “orantısız biçimde üstlendiğine” vurgu yapmış, diğer ülkelerin örgüte katkılarını arttırması çağrısında bulunmuştu.

Amerika UNRWA’in en büyük donörüydü. Tek başında bölgedeki UNRWA’in opeasyonlarının yüzde 30’unu ABD karşılıyordu. Bakanlık ayrıca BM dairesinin mevcut bütçe idaresinin sürdürülemez olduğunu savundu.

Ankara’dan yapılan açıklamadaysa Amerika’nın aldığı kararın beş milyon Filistinli’nin yaşamını olumsuz etkileyeceği, iki devletli siyasi çözüm çabalarına zarar vereceği vurgulandı.

Türk Dışişleri Bakanlığı konunun 27 Eylül’de BM Genel Kurul Üst Düzeyli görüşmeleri marjında da ele alınacağını bildirdi.

Açıklamada ayrıca Türkiye’nin UNRWA’e yardımlarını sürdüreceği belirtildi.

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