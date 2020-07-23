Türkiye’den Fransa ve Kıbrıs’ın yaptırım çağrısına tepki

AKP Sözcüsü İbrahim Çelik, Macron'un "panik dili" kullandığını savundu.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile Elysee Sarayı'ndaki görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulunmasına Türkiye'den yanıt geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Brüksel'de bir düşünce kuruluşunun organizasyonun yaptığı açıklamada, "yaptırım tehdidinin işe yaramayacağını, Türkiye'nin egemenlik hakları ve ulusal çıkarlarını takip etmesine etkisinin olmayacağını" söyledi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de konu ile ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaparak "Türkiye'ye karşı kullanılan bu dil bir panik dilidir. Macron el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Türkiye'ye karşı yaptırım çağrısında bulunan Macron, Libya'daki toplu mezarların arkasındaki suçluların en büyük destekçisi. Macron, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa'nın rotasını düzeltmelidir" dedi.