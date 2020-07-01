Türkiye'den Fransa'ya: İhlallere göz yumuyor

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, bugün Paris'te yaptığı açıklamada Libya politikası konusunda Fransa'ya eleştiriler yöneltti.

Fransız senatörlerle bir araya geldiği bildirilen Musa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan General Halife Hafter tarafına silah gönderdiğini söyledi. Musa Fransa'ya iki ülkenin Birleşmiş Miletler silah ambargosunu ihlal etmesini görmezden gelme ve Libya politikası konusunda peşin hükümlü davranma suçlamasında bulundu.

Reuters haber ajansına göre Musa, Fransız senatörlere hitaben "Ambargo her gün Mısır sınırından ve BAE'den Libya'ya kalkan uçaklarla ihlal ediliyor. Peki bu sorular neden gündeme getirilmiyor?" şeklinde konuştu. Haberde, Musa'nın "Hafter'e desteğin artırılması için seçici davranıldığını düşündüklerini" söylediği de belirtildi.

Tansiyon nasıl yükseldi?

Türkiye ile Fransa arasındaki Libya anlaşmazlığı Fransa'nın Akdeniz'de Türk gemilerinin bir Fransız askeri gemisini taviz ettiği iddiasının ardından sertleşmişti.