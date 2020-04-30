Türkiye'den Fransa'ya Tıbbi Malzeme Yardımı

Corona virüsüyle mücadelede tıbbi malzeme eksiği yaşayan pek çok ülkeye yardım gönderen Türkiye, Fransa'nın Orne ve Büyük Doğu (Grand Est) bölgelerine de 20'şer bin maske ve koruyucu önlük gönderdi.

Paris'e ulaşan kutuların üzerinde, her iki ülke bayrağıyla Fransızca olarak, Mevlana'nın eseri Mesnevi'den alınan "Ümitsizlikten sonra nice ümitler, karanlıkların ardında nice güneşler var" sözü yer aldı. Fransa Orne Senatörü Nathali Goulet, malzemeleri bölge yerel yöneticileriyle birlikte Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nden teslim aldı.

Nathalie Goulet, büyükelçilik giriş holünde büyük karton kutuları görünce sevincini saklamadı. Elçilik çalışanlarını selamlayan Goulet, "Eğer mutlu bir Senatör görmek istiyorsanız bana bakın. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben de size karşılığında 5 bin tane Camambert peyniri göndereceğim" diyerek şakayla teşekkür etti.

Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ile birlikte, kısa bir konuşma yapan Nathalie Goulet, yardımın ulaşması için çok büyük çaba harcadığını şu sözlerle anlattı: "Bu tıbbi mazlemeler için çok telefon ettim, çok mesaj yazdım. Her yolu denedim. Tam vazgeçiyorum, olmadı derken, Türkiye'den bu güzel haberi aldım. Cumhurbaşkanı Macron yaşananları bir ‘savaş’ olarak tanımladı. Savaş anlarında iyi niyetli dürüst insanlar ve bu durumdan çıkar sağlamaya çalışanlar vardır. Maske ticareti yapan insanlar, havaalanından sizin maskelerinizi çeviren silahlı güçler var. Savaş ekonomisi var, bundan faydalanmak isteyenler var... Bir de tabii dostlarınız var. Türkiye'nin uzun yıllara dayanan bir dostuyum ve Türkiye'nin bir dostu olarak şu an çok mutluyum."