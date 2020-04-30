Türkiye'den Fransa'ya Tıbbi Malzeme Yardımı

Corona virüsüyle mücadelede tıbbi malzeme eksiği yaşayan pek çok ülkeye yardım gönderen Türkiye, Fransa'nın Orne ve Büyük Doğu (Grand Est) bölgelerine de 20'şer bin maske ve koruyucu önlük gönderdi.
Paris'e ulaşan kutuların üzerinde, her iki ülke bayrağıyla Fransızca olarak, Mevlana'nın eseri Mesnevi'den alınan "Ümitsizlikten sonra nice ümitler, karanlıkların ardında nice güneşler var" sözü yer aldı. Fransa Orne Senatörü Nathali Goulet, malzemeleri bölge yerel yöneticileriyle birlikte Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nden teslim aldı.
Nathalie Goulet, büyükelçilik giriş holünde büyük karton kutuları görünce sevincini saklamadı. Elçilik çalışanlarını selamlayan Goulet, "Eğer mutlu bir Senatör görmek istiyorsanız bana bakın. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben de size karşılığında 5 bin tane Camambert peyniri göndereceğim" diyerek şakayla teşekkür etti.
Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ile birlikte, kısa bir konuşma yapan Nathalie Goulet, yardımın ulaşması için çok büyük çaba harcadığını şu sözlerle anlattı: "Bu tıbbi mazlemeler için çok telefon ettim, çok mesaj yazdım. Her yolu denedim. Tam vazgeçiyorum, olmadı derken, Türkiye'den bu güzel haberi aldım. Cumhurbaşkanı Macron yaşananları bir ‘savaş’ olarak tanımladı. Savaş anlarında iyi niyetli dürüst insanlar ve bu durumdan çıkar sağlamaya çalışanlar vardır. Maske ticareti yapan insanlar, havaalanından sizin maskelerinizi çeviren silahlı güçler var. Savaş ekonomisi var, bundan faydalanmak isteyenler var... Bir de tabii dostlarınız var. Türkiye'nin uzun yıllara dayanan bir dostuyum ve Türkiye'nin bir dostu olarak şu an çok mutluyum."
Corona virüsüyle ilglili yaşanan gelişmelerin büyük bir drama dönüştüğünü belirten Goulet, "Şu anda Amerika'daki ölü sayısı Vietnam savaşındaki ölü sayısını geçti. 54 bini aştı. İnanılır gibi değil. Bütün bunlar yaşanan dramın boyutlarını gözler önüne seriyor. Böyle bir ortamda Türk hükümetinin, Dışişleri’nin, Cumhurbaşkanlığı’nın, Büyükelçi aracılığıyla Paris'e uzattığı yardım eli gerçekten çok değerli" diye konuştu.
Fransız Senatör konuşmasını Türkçe olarak, " 'Çok sağolun' kelimesini kolaylıkla söylüyorum. 'Teşekkürler' biraz daha zor. Çok sağolun, teşekkürler" diye bitirdi.
Goulet: "Talep benden geldi"
Kısa teşekkür konuşmasının ardından VOA Türkçe'ye konuşan Senatör Goulet, "Tıbbi malzeme talebi benden geldi. Türkiye'de ve diğer ülkelerde neler yaşandığına baktığımda, Türk dostlarımızın bize yardım edebileceklerini düşündüm. Büyükelçiliği telefon, mesaj yağmuruna tuttum ve sonunda oldu. Hastanelerimizdeki sağlık çalışanları, polisler, yaşlı bakımevlerinde çalışanlarla kamu çalışanlarının maskeye ihtiyacı var. Şimdi bunları gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Kapı kapı dağıtmayacağım ama bir an evvel adreslerine ulaştırmak için sabırsızım" dedi.
Senatör Goulet, Fransa'daki maske yokluğu konusunda da "Bunlar idari bir takım sorunlar, mutlaka çözülecektir. Hep çözüldü" yorumunu yaptı. Goulet, Fransa'nın sokağa çıkmaya başlayacağı 11 Mayıs tarihinde çok şeyin değişmeyeceğini, virüsün mutasyona uğrayıp uğramayacağını bilmediklerini dile getirdi ve herkesin 11 Mayıs'tan sonra da çok dikkatli olmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.
Musa: "İki büyük bölgeye yardım ediyoruz"
Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa da VOA Türkçe'ye, Orne bölgesinin yanı sıra, virüsün en çok vurduğu Büyük Doğu (Grand Est) bölgesine de tıbbi malzeme yardımı yapacaklarını açıkladı. Musa, bölgede yaşayan Türkler’in büyük bir seferberlik başlatarak kumaş maskeler diktiklerini ve bunları kendi bölgelerinde hastanelere ve yaşlı bakımevlerine bedava dağıttıklarını da vurguladı.
Büyükelçi Musa, "Biliyorsunuz Fransa'da, Paris ve çevresi ile Büyük Doğu dediğimiz Alsace ve Lorraine bölgesini içine alan bölümde çok sayıda ölümler yaşandı. Orne bölgesinden senatör Goulet bizden talepte bulundu. Büyük Doğu bölge başkanı da bir tanıdık aracılığıyla talebini iletti. Onların malzemesini de teslim edeceğiz. Oraya da tıpkı Orne'a olduğu gibi 20 bin maske ve 500 kadar tulum hibe edeceğiz. Artık maske konusu uluslararası jeopolitikanın en önde yer alan konusu oldu. Maske yok. Almak isteseniz dahi yok. Ama Türkiye bunları son derece hızlı bir şekilde üreterek dünyada 50 ülkeye yardım gönderdi" dedi.