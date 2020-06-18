Türkiye'den Fransız Gemisine Taciz İddiasına Yalanlama

Türk askeri kaynakları, "Türk donanması NATO misyonu yürüten Fransız gemisini taciz etti" iddiasını yalanlayarak, tam tersine denizciliğe aykırı süratli manevraları nedeniyle NATO'ya durumu Türkiye'nin bildirdiğini açıkladı.

NATO misyonundaki Fransız askeri gemisine tacizde bulunulduğuna dair dün Fransa kaynaklı uluslararası kamuoyuna yansıyan iddiaya yanıt geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kaynakları, yakıt ikmali desteği talebi üzerine söz konusu gemiye yakıt temin edildiğini açıkladı. Ancak söz konusu Fransız askeri gemisince "NATO usullerini ve denizde emniyet kurallarını ihlal edecek şekilde süratle manevra yapıldığı" iddiası gündeme getirildi. Bu konuda Türkiye'nin NATO askeri makamlarını bilgilendirdiğini vurgulayan kaynaklar, dolayısıyla NATO'nun Fransa kaynaklı uluslararası kamuoyuna aktarılmış iddianın aksine, süratli manevralardan haberdar edildiğini ifade etti.

Konuya ilişkin Türk askeri yetkili, "Türk Silahı Kuvvetleri, tehlikeli hareketin, tacizin, dostane faaliyetlerin, işbirliğinin, dayanışmanın ve koordinasyonun ayırdını yapacak tecrübeye sahiptir. Ayrıca müttefikler arasında sahada herhangi bir sorun yaşanması durumunda uygulanacak koordinasyon, iş birliği, karşılıklı çalışabilirlik prensip ve usullerine de hakimdir. Arazideki müttefik unsurları arasında bugüne kadar olduğu gibi, kolaylıkla ve NATO usulleri doğru şekilde uygulandığı takdirde halledilebilecek basit bir koordinasyon sorununun, basında gündeme getirilmesi, İttifakın dayanışma, iş birliği ve koordinasyon ilkeleri ve müttefiklik ruhu ile bağdaşmamaktadır. Taciz edildiği iddia edilen Fransız harp gemisine iddia edilen olay öncesinde tarafımızdan yakıt ikmali yapıldığı da dikkate alınırsa, ithamın ne kadar yersiz ve maksatlı olduğu açıktır. Ayrıca anılan olay esnasında, Fransız harp gemisinin tehlikeye atacak, NATO usullerini ve denizde emniyet kurallarını ihlal edecek şekilde yüksek süratli ve tehlikeli manevra yapmış olmasından söz edilmemesi de manidardır. Fransız gemisi bu yakın ve tehlikeli manevrayı yaparken, ilave seyir güvenliği için Türk harp gemisi tarafından atış kontrol radarı üzerindeki kamera ile gözetlenmiş, ancak hiçbir surette radar ile izleme yapılmamıştır" dedi.