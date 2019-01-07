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Türkiye'den Gabon'daki darbe girişimine kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 20:13 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Türkiye seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik tüm teşebbüslerin karşısındadır"

Türkiye, Gabon'daki darbe girişimini kınayarak, seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik girişimlerin karşısında olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gabon'da bu sabah meydana gelen darbe girişimini kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Türkiye seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik tüm teşebbüslerin karşısındadır." denilen açıklamada, bu ülkedeki huzur ve istikrarın korunmasına verilen önemin altı çizildi.

Afrika ülkesi Gabon'da bu sabah ulusal radyoyu ele geçiren bir grup asker, darbe girişiminde bulunmuştu.

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Dışişleri Bakanlığı Gabon'da darbe girişimi kınama

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