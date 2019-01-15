Türkiye'den Gambiya ordusuna destek

BANJUL (AA) - Türkiye, Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'ya askeri ekipman yardımında bulundu.

Türkiye'den gelen donanımın başkent Banjul'daki askeri karargahta teslim törenine Gambiya Genelkurmay Başkanı General Masanneh Kinteh, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer ile çok sayıda asker katıldı.

Büyükelçi Yüceer, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Gambiya ordusuna silah dışında her alanda destek vermeye devam edeceğini vurgulayarak, "Son 16 yılda Türkiye, Gambiya ordusuna hem eğitim hem ekipman desteğinde bulundu ve bundan sonra da destek vermeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Gambiya Genelkurmay Başkanı General Kinteh, Türkiye'den gelen desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Gambiya Silahlı Kuvvetlerinin sorumluluklarını yerine getirmesinde Türkiye'nin büyük desteği olduğunun altını çizdi.

General Kinteh, Türkiye'nin bugüne kadar 7 bin 500 Gambiya askerine hem yurt içinde hem de yurt dışında eğitim verdiği söyledi.

Türkiye'den gelen ekipmanların arasında askeri botlar, ceketler ve çantalar bulunuyor.

