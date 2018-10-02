Türkiye'den Gambiya polisine eğitim desteği

BANJUL (AA) - Türk Emniyet Genel Müdürlüğü görevlilerinden oluşan heyet, Gambiya'daki emniyet mensuplarına eğitim vermek üzere başkent Banjul'a geldi.
Gambiya İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Basın Sözcüsü Essa Bokar Sy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gambiya'nın gelecek yıl İİT Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını ve zirve hazırlıkları kapsamında Türk emniyet görevlilerinden oluşan heyetin Gambiya polisine özel eğitim vermek üzere ülkeye geldiğini söyledi.
Sözcü Sy, Türk heyetinin, Gambiya İçişler Bakanı Ebrima Mballow ile üst düzey yetkililer tarafından karşılandığını belirtti.
Türkiye'nin daha önce G20 uluslararası etkinliklerinin ev sahipliğini yaptığını anımsatan Essa Bokar Sy, Gambiya'nın, Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istediğini aktardı.
Sy, "Türk hükümeti, bağımsızlıktan bu yana Gambiya'nın yanındadır, güvenlik ve diplomasi konusunda bölgeye aşinadır." dedi.
Gambiya'ya çeşitli yardımlar yapan Türkiye, daha önce İİT hazırlığı kapsamında Gambiya devlet televizyonuna ekipman desteğinde bulunmuştu.
Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)
İstanbul Bakırköy'de araçla kalabalığın arasına daldı!
Dünya bu olayı konuşuyor... FBI zanlıya yüzüyle iPhone X kilidini açtırdı!
Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü
Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı
Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar
Kastamonu'da iğrenç olay! 78 yaşındaki sapık kendini böyle savundu
Gündemi sarsacak McKinsey sorusu! TSK...
CHP'nin İzmir adayı kim olacak? Tunç Soyer mi, Kamil Okyay Sındır mı?
Başkan Adil Tek açıkladı: Küresel ısınma Akdeniz'de tropikal fırtınaları artıracak
Sperm kalitesini artırmak mümkün mü? Sperm kalitesini artıran besinler neler?
Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum