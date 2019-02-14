Türkiye'den Gana'ya gönül köprüsü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı ile Aziz Mahmut Hüdayi Vakfının yaptırdığı Millet Camisi ve Külliyesi ile Deniz Feneri Derneği öncülüğünde yapımı tamamlanan iki ilkokul, Ganalıların hizmetine sunuldu.

Deniz Feneri Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Gana seyahati sırasında ziyaret ettiği, merhum Fahrettin ve Abdullah Tivinkli kardeşlerin bağışlarıyla Türkiye Diyanet Vakfı ile Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı tarafından yaptırılan Gana Millet Camisi ve Külliyesi, ibadete açıldı.

Gana'da Wa ve Kumasi bölgelerinde gıda, hijyen malzemesi, adak kurban ve su kuyusu gibi temel insani ihtiyaçlar karşılanırken, Wa bölgesinde hayırsever iş insanı Nihat

Karataş'ın bağışlarıyla yapılan 6 derslikli 80 öğrenci kapasiteli yetim çocuklar için yatılı bir ilkokulun açılışı yapıldı.

Kumasi bölgesinde de hayırsever iş insanı Emin Üstün tarafından yaptırılan 12 derslikli 120 yetim çocuk için 150 bin dolar değerinde bir ilkokul yapılarak, ihtiyaç sahibi Müslümanların hizmetine sunuldu.

