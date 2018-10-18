Türkiye'den geri dönüşleri teşvik için Suriye'de hastane

BAB/ANKARA (AA) - ÖMER KOPARAN - Türkiye, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde geri dönüşleri teşvik etmek ve bu yolla artan nüfusa hizmet vermek için üç tam teşekküllü hastane inşa etti.

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Bab ve Mare ilçeleri ile Çobanbey beldesine, geri dönüşlerle nüfusu giderek artan bölgedeki ihtiyaca yanıt verebilmek için hastaneler kuruyor.

Bab ve Çobanbey hastaneleri 200'er, Mare Hastanesi ise 75 yatak kapasitesine sahip.

Bab'daki hastane 30 bin, Çobanbey'deki 20 bin ve Mare'deki 10 bin metrekarelik alana kuruldu.

İnşaatı geçen yıl başlayan Bab'daki hastane, geçen hafta hizmete açıldı. Bundan önce, Mayıs 2017'de 20 yataklı El Hikmet Hastanesi halka sağlık hizmeti sunuyordu.

Çobanbey ve Mare hastaneleri ise en kısa sürede hizmet vermeye başlayacak şekilde hazırlıklar tamamlanmak üzere.

Bab ve Çobanbey hastanelerinde ayrıca 8 ameliyathane, 51 poliklinik odası, 10 yenidoğan yoğun bakım yatağı, 18 erişkin yoğun bakım yatağı, 10 pediyatrik yoğun bakım yatağı, 16 cihazlı diyaliz odası, ERCP ünitesi, 4 diş ünitesi, anjiyografi ünitesi, MR ünitesi, tomografi ünitesi, endoskopi, doğum salonu, sancı ve lohusa odası, 75 kişilik misafirhane ve 6 servis bulunuyor.