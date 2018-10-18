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Türkiye'den geri dönüşleri teşvik için Suriye'de hastane

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 11:15 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen bölgelere tam donanımlı 3 hastane inşa etti - Bakanlık, hastanelerle Suriyelilerin bölgeye geri dönüşlerini teşvik etmeyi ve bu yolla artan nüfusa hizmet vermeyi hedefliyor

BAB/ANKARA (AA) - ÖMER KOPARAN - Türkiye, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde geri dönüşleri teşvik etmek ve bu yolla artan nüfusa hizmet vermek için üç tam teşekküllü hastane inşa etti.

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Bab ve Mare ilçeleri ile Çobanbey beldesine, geri dönüşlerle nüfusu giderek artan bölgedeki ihtiyaca yanıt verebilmek için hastaneler kuruyor.

Bab ve Çobanbey hastaneleri 200'er, Mare Hastanesi ise 75 yatak kapasitesine sahip.

Bab'daki hastane 30 bin, Çobanbey'deki 20 bin ve Mare'deki 10 bin metrekarelik alana kuruldu.

İnşaatı geçen yıl başlayan Bab'daki hastane, geçen hafta hizmete açıldı. Bundan önce, Mayıs 2017'de 20 yataklı El Hikmet Hastanesi halka sağlık hizmeti sunuyordu.

Çobanbey ve Mare hastaneleri ise en kısa sürede hizmet vermeye başlayacak şekilde hazırlıklar tamamlanmak üzere.

Bab ve Çobanbey hastanelerinde ayrıca 8 ameliyathane, 51 poliklinik odası, 10 yenidoğan yoğun bakım yatağı, 18 erişkin yoğun bakım yatağı, 10 pediyatrik yoğun bakım yatağı, 16 cihazlı diyaliz odası, ERCP ünitesi, 4 diş ünitesi, anjiyografi ünitesi, MR ünitesi, tomografi ünitesi, endoskopi, doğum salonu, sancı ve lohusa odası, 75 kişilik misafirhane ve 6 servis bulunuyor.

Bab Hastanesinde 56’sı hekim olmak üzere 275 Suriye uyruklu personel görev yapıyor.

Mare Hastanesinde ise 75 yatak, 14 adet poliklinik odası, 5 ameliyathane, bir doğum salonu, sancı ve lohusa odası, tomografi, 2 diş ünitesi, 4 yenidoğan yoğun bakım yatağı, 4 erişkin yoğun bakım yatağı, 10 cihazlı diyaliz ünitesi ve 48 kişilik misafirhane yer alıyor.

Azez'de ise Beşşar Esed rejiminin saldırılarında hasar gören bir hastanenin onarımı sürüyor.

Cerablus'ta da Fırat Kalkanı Harekatı'nın tamamlanmasının ardından Türkiye tarafından onarılan hastane 2016'dan bu yana Suriyelilere hizmet veriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, 24 Ağustos 2016'da başlattıkları Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde 2 bin 55 kilometrekare alanı terörden arındırmıştı.

Muhaliflerin kurduğu geçici hükümete bağlı yerel meclislerin yaptığı nüfus sayımına göre, Kasım 2017 itibarıyla bölgenin nüfusunun ortalama 4,5 kat arttığı görüldü.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Ocak 2018 itibarıyla nüfus 5 katına çıktı. Bölgede halihazırda 1,5 milyon kişi yaşıyor. Geri dönüşler her gün sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fırat Kalkanı hastane Sağlık Bakanlığı

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