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Türkiye'den gönderilen çiçekler 20 ülkenin kadınlarını sevindirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 11:10 | Son Güncelleme

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz: - "8 Mart Dünya Kadınlar Günü için son sevkiyatları dün yaptık. 20 ülkeye 35 milyon dal çiçek gönderdik. Yaklaşık 5 milyon dolar gelir bekliyoruz. En fazla Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan'a ihracat oldu" - Çiçekçilik sektöründe çalışan 41 yaşındaki Nuriye Güllü: - "Dünyanın kadınlarını mutlu edecek çiçekleri biz işliyoruz"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 20 ülkeye yaklaşık 5 milyon dolarlık kesme çiçek ihraç edildi.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Şubat Sevgililer Günü siparişlerinin ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yoğunlaştıklarını, yaklaşık 20 gündür bunun için çalıştıklarını söyledi.

Dünya Kadınlar Günü için son sevkiyatları dün yaptıklarını belirten Yılmaz, "20 ülkeye 35 milyon dal çiçek gönderdik, yaklaşık 5 milyon dolar gelir bekliyoruz. En fazla Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan'a ihracat oldu. Kadınlar Günü daha çok Doğu Bloku ülkelerinde yoğun şekilde kutlanıyor. Avrupa'nın batı kesiminde, bu ülkelerdeki gibi bir coşku yok." dedi.

Çiçek üretiminde, iklim şartları nedeniyle geçen yıla göre düşüş yaşandığını anlatan Yılmaz, üretimin az, talebin fazla olmasından dolayı ürünün daha çok değer kazandığını ifade etti.

Bu yılki ihracattan, geçen senedekine yakın gelir elde edileceğini vurgulayan Yılmaz, sektörün ihracatının yüzde 70'inin Antalya'dan yapıldığını bildirdi.

Çiçekçilik sektörü olarak 100'ün üzerinde çeşitte üretim yapıldığını ancak çoğunlukla karanfil ihraç edildiğini belirten Yılmaz, farklı türdeki çiçeklerin iç piyasada değerlendirildiğini söyledi. Yılmaz, 8 Mart'ta ise Sevgililer Günü'nde olduğu gibi kırmızı karanfillerin tercih edildiğini kaydetti.

- Kesme çiçekte 31 Mart etkisi

İsmail Yılmaz, ihracatın yarısı kadar da iç pazarda satış yapıldığını, bunda 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin de etkili olduğunu ifade etti.

Siyasetçilerin "çiçeğin dilini" kullandığını anlatan Yılmaz, "Çiçek güzel bir sembol. Siyasetçiler de çevreye afiş asmak yerine seçmene çiçek vermeyi yeğliyor. Çünkü karşınızdakine verdiğiniz bir karanfil, iletişimi daha da kuvvetlendiriyor, sevgi dilini oluşturuyor. Çoğu siyasetçi de bu avantajı kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Türk kadınlarının işlediği çiçekler mutlu edecek

Sektörde 18 yıldır çalışan 41 yaşındaki Nuriye Güllü, çiçekle uğraşmayı çok sevdiğini dile getirdi.

Güllü, "Dünyanın kadınlarını mutlu edecek çiçekleri biz işliyoruz. Eşimden hiç çiçek almadım ama bana çiçek getirmesini de istemiyorum. Çünkü her gün çiçeği burada görüyorum." dedi.

Yaklaşık 10 yıldır sektörde çalışan Songül Ataş da evinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını bu işten sağladığı gelirle karşıladığını anlattı.

İşinin zevkli olduğunu, çiçek sararak stresini attığını belirten Ataş, "Burada işlediğimiz çiçeklerin farklı ülkelerdeki kadınlara ulaşacak olmasından da mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziraat mühendisi Dönüş Ulaş da 2003'ten bu yana çiçekçilik sektöründe olduğunu söyledi.

Önce ailesiyle bir firmada çiçek kesme işleri yaptığını, daha sonra üniversite eğitimini tamamladığını ifade eden Ulaş, aynı firmada ziraat mühendisi olarak çalışmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Eşinin de aynı sektörde çalıştığını kaydeden Ulaş, "Çiçeğin sevgi ve hoşgörü dili var. Çiçek verdiğiniz insanı mutlu ediyorsunuz. Her gün çiçek gördüğümüz için özel günlerde gelen çiçekler bizi mutlu etmiyor. Ama biz, dünyanın kadınlarını mutlu edeceğiz." diye konuştu.

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