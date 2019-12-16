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Türkiye'den Gönderilen İlk İHA KKTC'ye İndi

16.12.2019 12:57 | Son Güncelleme

Türkiye’den kalkan ilk insansız hava aracı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’indeki Geçitkale Havaalanı’na iniş yaptı

Türkiye'den Gönderilen İlk İHA KKTC'ye İndi

Türkiye’den kalkan ilk insansız hava aracı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’indeki Geçitkale Havaalanı’na iniş yaptı. KKTC Bakanlar Kurulu, Cuma günü aldığı kararla, Geçitkale Havaalanı’nın insansız hava araçları ve faaliyetlerinde kullanılması konusunda onay vermişti. Söz konusu karar ve ilk İHA’nın Kıbrıs’a ulaşmasının Türkiye ve Yunanistan arasındaki tansiyonu arttıracağı yorumları yapılıyor.

Türkiye’nin de aldığı kararla, Kıbrıs’a giden İHA, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın kullanımına verilmiş oldu. Geçitkale Havaalanı’na silahlı insansız hava araçları SİHA’ların da gönderileceği belirtiliyor.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sabah 5 sularında Geçitkale’ye gitmek üzere ilk İHA’nın Muğla’dan havalandığını duyurmuştu. İHA, yaklaşık 5 saatlik uçuş sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ulaştı.

Türkiye’nin Kıbrıs ve çevresinde doğalgaz arama çalışmalarına başlaması, Libya’yla deniz yetki alanı konusunda bir mutabakat imzalaması üzerine bölgede tansiyon yükselmiş durumda. Son olarak, İsrail’in Rum kesimine insansız hava araçları temin etmesinin ardından KKTC Bakanlar Kurulu da Türkiye’den, İHA’ların adaya getirilmesine onay veren kararı almıştı.

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