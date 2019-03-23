Türkiye’den götürülen eserler Tokyo’da görücüye çıktı

Japonya’da düzenlenen "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisi kapsamında Türkiye’den getirilen eserler, Tokyo’da görücüye çıktı. Sergi ile birlikte başlayan Türk Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında ülkede yıl boyu Türk rüzgarı esecek. Japonya’nın başkenti Tokyo’da 20 Mart’ta açılan "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisi için Türkiye’den getirilen eserler, Tokyo’da meraklıların beğenisine sunuldu. Japonya’da Türk Kültür Yılı’nın başlangıcını temsil eden ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Japonya Prensesi Akiko Mikasa’nın katılımıyla Tokyo’da açılan sergi hakkında İHA’ya bilgi veren Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, 2019’un uzun bir aradan sonra Japonya’da Türk Kültür Yılı olarak kutlanacağını ifade etti. Yıl boyunca Tokyo ve Japonya’nın diğer bölgelerinde Türk kültürü ile ilgili gösteriler, sergiler, seminerler planlandığını belirten Mercan, "Böylece Türk-Japon kültür etkileşimini sağlamak arzusundayız" dedi.

"Lale temalı eserler seçildi"

Yıl boyunca planlanan etkinlikler dizisinin ilki olma özelliğini taşıyan "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisi hakkında da bilgi veren Mercan, Topkapı Sarayı’ndaki eserlerin yurt dışına çıkarılması sürecinin bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile mümkün hale geldiğini ifade etti. "Özellikle Topkapı Sarayı’ndaki "Lale" temalı eserleri getirmeyi uygun gördüler" diyen Mercan, "Bütün eserlerin paketlenmesi, sigortalanması, taşınması, tanıtımla ilgili aksesuarların satışı, katalogların basılması tamamen Japon sponsor firmalar tarafından yapıldı" diye konuştu.

"Derin bir tarihin ispatı"

Tokyo’nun en önemli sergi salonlarından birisi olan "National Art Center Of Tokyo’da" (Tokyo Ulusal Sant Merkezi) sergilenen eserlerin 186 parçadan oluştuğunu dile getiren Mercan, "Aralarında tahtlar, kaftanlar, vazolar ve birtakım ziynet eşyaları var. En önemli özelliklerinden biri de Osmanlı sultanlarına Japon imparatorları tarafından verilmiş hediyelerden de bir seçki var. Bu da bir anlamda Japonların çok ilgisini çekiyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin derin bir tarihini ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

Tokyo’daki serginin Japonya’da Türk Kültür Yılı’nın başlangıcı olduğunu hatırlatan Mercan, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili şunları söyledi:

"13-14 Mayıs’ta Japonya’nın önemli müzik salonlarından bir tanesinde Ertuğrul Senfonis’ini çalacağız. Murat Karahan ve ekibi de konserler verecekler. Daha sonra Anadolu Dansları Grubu bir gösteri yapacak. Fazıl Say’ın bir konseri olacak. Sema gösterisi düzenlenecek. Konya’dan semazenler geliyorlar. Hem Tokyo gem Kyoto’da gösteri yapacaklar. Kapanışı yine büyük bir gösteri ile yapmak istiyoruz."