Türkiye'den Gri Liste Tepkisi

Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alınmasına tepki gösterdi. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, durumu “hak edilmeyen bir sonuç” olarak değerlendirdi.

Bakanlık açıklamasında Türkiye’nin 1991 yılından bu yana FATF üyesi olduğu ve yükümlülükleri yerine getirdiği ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamada “Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır" ifadelerine yer verdi.

Atılan adımlar sıralandı

Bakanlık açıklamasında yaşanan salgın sürecine ve kapanma tedbirlerine rağmen Türkiye’nin FATF ile uyum konusunda gerekli adımları attığı belirtildi. Atılan adımlar;

- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi malvarlığı dondurma kararlarını 24 saatten kısa bir sürede uygulamaya koymuş, iç dondurma mekanizması tesis etmiştir.

- Yükümlü gruplarına risk bazlı denetim uygulamış, yükümlülüklere uyum rehberleri hazırlamıştır.

- Tüzel kişiler için risk analizi çalışmasını tamamlamıştır.

- Gerçek faydalanıcılık sicilini kurmuştur.

- MASAK'ı yeniden yapılandırmıştır.

- Kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçları için ihtisas mahkemeleri kurmuştur.

- UYAP'taki adli istatistik modülünü daha etkin hale getirmiştir.

- Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında etkinliğin artırılmasına ilişkin Ulusal Strateji Belgesi'ni yürürlüğe almıştır"

şeklinde sıralandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında son olarak da “Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır" değerlendirmelerine yer verildi.

